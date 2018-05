Vláda sťahuje návrh zákona, cez ktorý sa mali zmeniť platy poslancov

Zasadnutie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR nerozhodnú na aktuálnej schôdzi parlamentu o zmenách v platoch ústavných činiteľov. Vláda totiž odobrila späťvzatie návrhu novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, o ktorom mali poslanci rokovať.Právna norma je v druhom čítaní, pôvodne hovorí o zmrazovaní platov, ale koalícia mala prísť so systémovou zmenou odmeňovania. Dosiaľ nie je známe, ako presne sa malo zmeniť odmeňovanie poslancov a ďalších ústavných činiteľov.Koaliční lídri pred časom oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.Ďalšou zmenou malo byť to, že plat poslancov by nebol rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa tak pripojili k základnému platu a celá zložka by podliehala odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené. Poslanci dosiaľ nepovedali, či po zmenách plat stúpne a o koľko. Hovorilo sa o sume 100 až 300 eur.Diskusie o týchto zmenách potvrdili poslanci koalície, ale nechceli hovoriť o konkrétnostiach. Niektorí pripúšťali aj to, že ak sa nepodarí nájsť dohodu na zmenách, návrh sa presunie na neskôr a nerozhodnú o ňom na májovej schôdzi.