Vlaky medzi Spišskou Belou a Podolíncom nahradia autobusy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Belá/Podolínec 18. septembra - Vlaky medzi Spišskou Belou a Podolíncom nebudú oddnes do stredy (20.9.) premávať. Nahradené budú autobusmi. Na výluku upozorňujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).Dopravné obmedzenie bude platiť dnes do 14.10 h, v utorok 19. septembra od 7.10 do 14.10 h a v stredu 20. septembra od 7.10 do 12.10 h. Dôvodom sú plánované výlukové práce.Autobusy budú zastavovať v Spišskej Belej na zastávke pri železničnej stanici, ďalej na zastávkach SAD v Bušovciach, Podhoranoch pri Kežmarku, v Toporci a v Podolínci pri železničnej stanici. ŽSR zároveň žiadajú cestujúcich, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili pokynmi zamestnancov ŽSR.