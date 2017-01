Vlani ponúkal trh jazdených áut v SR viac ako pol milióna vozidiel

Škoda Octavia, ilustračné foto. Foto: static.autoexpress.co.uk Foto: static.autoexpress.co.uk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - V roku 2016 bolo na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku v rámci trhu s jazdenými vozidlami ponúknutých celkom 4.292.000 automobilov. Vyplynulo to z analýzy spoločnosti AAA Auto, ktorá kontinuálne monitoruje trh s jazdenými vozidlami v celom regióne strednej Európy.Slovenskí motoristi si mohli v roku 2016 vyberať z viac ako 558.000 inzerovaných jazdených vozidiel dostupných po celom Slovensku. Český trh ponúkal viac ako jeden milión vozidiel, v Poľsku takmer 2 milióny a v Maďarsku viac ako 680.000.Pri porovnaní priemerných cien jazdených vozidiel v susedných krajinách sa Slovensko dostáva na prvé miesto. Domáci motoristi museli v minulom roku za jazdené vozidlo zaplatiť viac ako 13.000 eur, pričom v Českej republike len niečo vyše 7100 eur, v Maďarsku 6100 a v Poľsku dokonca necelých 5500 eur. Priemerný vek vozidiel sa pohybuje v rozmedzí zhruba troch rokov. Najmladšie vozidlá (9,1 roka) sa ponúkajú na Slovensku, najstaršie v Maďarsku (12,5 roka). V Českej republike je priemerný vek jazdeného vozidla 10,4 roka.Značné rozdiely sú viditeľné aj pri najazdených kilometroch. Oproti Českej republike a Slovensku, kde počet najazdených kilometrov dosahoval v priemere 154.000 (ČR) a 147.000 (SR), ukazoval odometer priemernej "jazdenky" viac ako 173.000 km v Poľsku a 178.000 km v Maďarsku.V rámci Českej republiky bolo najviac vozidiel ponúkaných v Prahe (298.000), na Slovensku to bolo v Trenčianskom kraji kde si zákazníci mohli vyberať z celkovo 122.000 automobilov. V Poľsku sa vlani ponúkalo najviac vozidiel (295.000) vo Varšave a okolí.zdôrazňuje generálna riaditeľka AAA Auto Karolína Topolová.Rozdielny vkus motoristov susedných krajín sa premieta aj do obľúbenosti značiek, ktoré sa predávajú najviac. Popularita továrenských značiek v TOP 10 najobľúbenejších áut je relatívne odlišná. Kým na Slovensku a v Českej republike si prvé dve priečky drží Škoda s modelmi Octavia a Fabia, v Poľsku a v Maďarsku sa do pomyselného rebríčka desiatich najobľúbenejších modelov nedostal ani jediný zástupca českej Škody. V oboch krajinách s jasným prehľadom dominuje Opel Astra. Jediné tri modely, ktoré sa vošli do TOP 10 vo všetkých štyroch krajinách, sú VW Passat, Ford Focus a BMW 3.