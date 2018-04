Vlani prehľadali psy ZVJS až 327.006 kusov korešpondencie väzňov

Ilustračná snímka. Foto: Vladimír Benko/MV SR Foto: Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Služobné psy a ich psovodi zo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) prehľadali vlani až 327.006 kusov korešpondencie pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, a to pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok (OPL) a nástražných a výbušných systémov (NVS).objasnil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.Ako dodal, v rámci plnenia Akčného plánu boja proti terorizmu sa služobné psy s udelenou kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti na vyhľadávanie NVS v roku 2017 využívali v ústavoch Prešov, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Bratislava, Ilava a Leopoldov. NVS sa vyhľadávali v 67.974 kusoch korešpondencie, 3917 kusoch balíkov, 2298 kusoch batožiny, 1339 celách a miestnostiach, 491 vozidlách a 1419-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených.Psovodi so služobnými psami oblasti špeciálnej kynológie cvičenými na vyhľadávanie drog a výbušnín sa využívali aj pri generálnych, ako aj čiastkových prehliadkach v ústavoch, pri prehliadkach osôb nastupujúcich do výkonu väzby a výkonu trestu, pri prehliadkach batožiny a vecí u vytypovaných osôb v ústavoch, pri prehliadkach pred a počas hlavných pojednávaní z dôvodu eliminovania rizika možného útoku za použitia výbušnín. Na základe požiadaviek Policajného zboru SR (PZ SR) sa psovodi so psami využívali aj pri súčinnostných akciách s políciou.V roku 2017 bola v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom PZ SR v Bratislave zabezpečená obmena vzoriek OPL potrebných na výcvik služobných psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti špeciálny – OPL. V roku 2017 bol zakúpený dusičnan amónny a ecodanubit, ktoré sa po rozvážení používajú na výcvik psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti špeciálny – výbušniny. Vyplýva to z ročenky ZVJS za minulý rok, ktorá bola zverejnená pred pár dňami.priblížil Baláž.