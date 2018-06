Vlny prinútili Aquarius k obchádzke: Migranti trpia morskou chorobou

Na archívnej snímke z 1. júna 2018 loď Aquarius neďaleko prístavu Pozzallo na juhu Talianska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 14. júna (TASR) - Nepriaznivé počasie prinútilo vo štvrtok záchrannú loď Aquarius s viac než 600 migrantmi na palube k obchádzke na svojej plavbe do Španielska, informuje agentúra AP.Humanitárna organizácia SOS Méditerranée, ktorá Aquarius prevádzkuje, uviedla, že loď talianskej pobrežnej stráže na čele konvoja smerujúceho do španielskeho prístavu Valencia sa rozhodla obísť východné pobrežie Sardínie. Vysoké vlny totiž spôsobili, že vyčerpaní migranti na palube lode dostali morskú chorobu.SOS Méditerranée uviedla, že muži, ktorí boli na palube vystavení prudkému vlnobitiu, mali závraty a začali zvracať. Následne ich presunuli do vnútra lode a začali ich liečiť, píše AP.Plavidlo bolo do prístavu Valencia presmerované po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch.