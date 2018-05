Vo filmovom výbere Milana Lasicu sa na plátna Art Film Festu dostanú obľúbené muzikály

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 22. mája 2018 (WBN/PR) - Päticu muzikálov, ktoré patria medzi jeho najobľúbenejšie, alebo ktoré zohrali dôležitú úlohu vo vývoji kinematografie, predstaví v sekcii Prezidentov výber dlhoročný prezident Art Film Festu Milan Lasica. Okrem desiatok súčasných titulov si tak v programe najväčšieho slovenského filmového festivalu budú môcť diváci vychutnať aj niekoľko klenotov filmovej histórie.„Sú to filmy nakrútené pred mnohými rokmi a ich kvalita dokazuje, že názor o rýchlom starnutí filmu nie je celkom odôvodnený. Naopak, staré filmy, slávne v čase svojho vzniku, ako keby časom získali nové kvality, dokonca niektoré dávnejšie filmy, voľakedy nie celkom úspešné, zdajú sa nám po rokoch celkom zaujímavé, pretože ak nič iné, podávajú svedectvo o dobe svojho vzniku," hovorí o svojom výbere Milan Lasica.Komédiou(Gentlemen Prefer Blondes, 1953) režiséra Howarda Hawksa prakticky odštartovala hviezdna kariéra Marilyn Monroe. Stvárňuje v nej kabaretnú umelkyňu, ktorej životným cieľom je manželstvo s bohatým mužom. Jane Russell je vo filme jej rozvážnejšou kolegyňou a kamarátkou, ktorá sa snaží zabrániť nepríjemným následkom blondínkinho nerozvážneho správania.Snímka(1964) v réžii Roberta Stevensona je podľa Milana Lasicu „fantastická filmová báseň o imaginácii, ktorá mení náš pohľad na svet." Vo svojej dobe divákmi i kritikou milovaný príbeh o výnimočnej pestúnke získal 5 ocenení známych ako Oscar a obľube sa teší dodnes. Dôkazom môže byť pripravované pokračovanie, ktoré by pod názovom Mary Poppins sa vracia malo prísť do kín v decembri tohto roku.Do sekcie Prezidentov výber sa dostal aj muzikál(1968), jedna z najúspešnejších filmových adaptácií románu Charlesa Dickensa Oliver Twist. Príbeh siroty, ktorá sa nepoddáva svojmu smutnému osudu, zbavil režisér Carol Reed „limonádovej" sentimentality a naplnil živelnou energiou a humorom. Výsledok, podobne ako Mary Poppins, má na svojom konte 5 oscarovských sošiek a jedno čestné ocenenie za výnimočnú choreografiu.Muzikál(Grease, 1978) režiséra Randala Kleisera patrí medzi filmy známe aj z našich televíznych obrazoviek. Art Film Fest ponúka unikátnu príležitosť vychutnať si ho na filmovom plátne po štyridsiatich rokoch od jeho uvedenia do kín. Letná láska Olivie Newton-John a Johna Travoltu, naleštené autá a nesmrteľné melódie dokážu, že nestratili prakticky nič zo svojej schopnosti osloviť divákov a diváčky všetkých generácií.Výber Milana Lasicu uzatvára hudobná dráma(1979), v ktorej režisér Bob Fosse rozpráva príbeh choreografa ochotného obetovať tancu aj vlastný život. Oceňované dielo s autobiografickými črtami prekračuje konvencie žánru a aj po desiatkach rokov od svojho vzniku dokáže zaujať prepracovanou kombináciou hudobnej a tanečnej zložky.Sekciousa môžete nechať očariť na 26. ročníku Art Film Festu v Košiciach od 15. do 23. júna 2018.