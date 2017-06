Vo finále 2. kola SP vo vodnom slalome skončili Škantárovci až deviati

Na snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



C2: 1. Behling - Becker (Nem.) 109,96 (0), 2. Kašpar - Jáně (ČR) 110,89 (2), 3. Klaus - Peche (Fr.) 111,39 (2), ...9. Ladislav a Peter Škantárovci 127,41 (4), ...v semifinále 12. Tomáš Kučera - Ján Bátik 119,30 (4)



C1ž: 1. Jessica Foxová (Austr.) 116,86 (0), 2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 127,07 (2), 3. Lena Stöcklinová (Nem.) 133,88 (6), ...v semifinále 11. Simona Maceková 132,13 (6), 21. Monika Škáchová 152,47 (10), 22. Simona Glejteková (všetky SR) 155,41 (12)



K1m: 1. Vít Přindiš (ČR) 97,40 (0), 2. Hannes Aigner (Nem.) 97,64 (0), 3. Jiří Prskavec (ČR) 97,93 (2), ...10. Jakub Grigar 214,04 (100), ...v semifinále 33. Martin Halčín (obaja SR) 153,79 (50)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Augsburg 24. júna (TASR) - Slovenským slalomárom na divokej vode sa v sobotu v nemeckom Augsburgu vo finále 2. kola Svetového pohára nedarilo. Deblisti Ladislav a Peter Škantárovci i kajakár Jakub Grigar postúpili do finále ako jediní zo Slovákov, no neuspeli, Škantárovci s 9. miestom a Grigar s desiatym.Škantárovovci finálovú jazdu nezvládli, presnejšie záverečnú tretinu. Až dovtedy atakovali na medzičase vedúci post, no dotyky na bránkach s číslami 20 a 23, navyše ďalší problém v prúde pod mostom, pri ktorom takmer eskimovali, spôsobili, že nabrali na výsledný čas ďalšie sekundy a od prvých Nemcov Behlinga - Beckera ich delilo priepastných 17,45 sekundy.Aj Grigar pádloval v ústrety výraznému umiesteniu, jeho úsilie sa však skončilo na rovnakom mieste pod mostom ako u Škantárovcov tesne pred cieľom, kde sa príliš dlho zdržal, od hnevu buchol aj pádlom a do cieľa len povinne splavil s dvoma vynechanými bránkami.V semifinále sa v sobotu v troch kategóriách predstavilo sedem slovenských lodí, z nich dve postúpili do finále. Medzi štvoricou nepostupujúcich sa v debloch ocitli aj Kučera s Bátikom, spomalený až o štyri sekundy penalizácie. Škantárovci zajazdili veľmi dobre s časom 113,27 (0) a rýchlejší od nich boli len Česi Karlovský - Jáně o 2,48 s.Zo singlistiek bola najlepšia na 11. mieste Simona Maceková, no aj ona skončila už v semifinále, keď ju od finále delilo len 0,25 sekundy.V mužskom kajaku zvládol semifinále na šiestej pozícii Jakub Grigar s časom 98,88 (0), no Martin Halčin stroskotal, vynechal predposlednú 23. bránku a obsadil až 33. miesto.