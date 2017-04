Vo finále futbalového Slovnaft Cupu si to rozdá Slovan so Skalicou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Finále 48. ročníka SP - Slovnaft Cupu 2016/17, 1. mája o 16.20 h v NTC Poprad:



MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava

/rozhodujú: Chmura - Žákech, Bobko/



Cesta MFK Skalice a Slovana Bratislava do finále:



Skalica:



1. kolo: voľno

2. kolo: FC Akadémia Petržalka - Skalica 1:5

3. kolo: FC ŠTK 1914 Šamorín - Skalica 0:2

4. kolo: Skalica - ŽP Šport Podbrezová 0:0, 12:11 rozstrel z 11 m

5. kolo - osemfinále: Skalica - Spartak Myjava 1:0

štvrťfinále: Skalica - MŠK Žilina 3:2

semifinále, 1. zápas: FK Poprad - Skalica 1:0

semifinále, 2. zápas: Skalica - Poprad 2:0



Slovan:



1. kolo: voľno

2. kolo: MFK Vranov nad Topľou - ŠK Slovan 0:0, 3:2 rozstrel z 11 m

3. kolo: TJ Tatran Oravské Veselé - ŠK Slovan 1:6

4. kolo: FK Slovenské Ďarmoty - ŠK Slovan 0:3

5. kolo - osemfinále: TJ Družstevník Veľké Ludince - ŠK Slovan 0:1

štvrťfinále: ŠK Slovan - AS Trenčín 3:1

semifinále, 1. zápas: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan 1:2

semifinále, 2. zápas: ŠK Slovan - MFK Zemplín Michalovce 1:0

Pred ženským finále SP súboj zručností hráčov Fortuna ligy

Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:



2017: MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava ? / NTC Poprad

2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava

2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad

2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava

2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok

2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov

2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica

2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce

2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec

2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina

2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava

2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava

2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra

2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda

2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany

2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica

2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom

2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov

1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom

1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava

1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín

1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov

1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica

1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno

1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota

1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín

1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok

1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom

1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec

1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava

1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza

1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0

1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0

1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0

1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0

1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0

1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0

1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1

1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5

1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3

1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení

1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1

1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0



Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1

1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1

1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1

1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4

1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0

1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2

1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3

1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2

1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2

1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2

1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1

1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1

1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1

1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0

1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3

1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1

1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2

1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1

1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3



Víťazi Slovenského pohára podľa počtu víťazstiev



13 - Slovan Bratislava

6 - Inter Bratislava

5 - Spartak Trnava

3 - Lokomotíva Košice

2 - Dukla Banská Bystrica, Artmedia Petržalka, MFK Košice, AS Trenčín

1 - VSS Košice, ZŤS Košice, 1. FC Košice, Jednota Trenčín, Chemlon Humenné, Tatran Prešov, DAC Dunajská Streda, VTJ Koba Senec, Matador Púchov, MFK Ružomberok, FC ViOn Zlaté Moravce, MŠK Žilina



Víťazi Slovenského pohára od r. 1993



6 - Slovan Bratislava (2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)

3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)

2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015)

1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), Spartak Trnava (1998), 1. FC Košice (1993)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Finálový vrchol 48. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2015/16 sa v pondelok 1. mája v NTC Poprad odohrá v réžii futbalistov favorizovaného ŠK Slovan Bratislava a druholigového MFK Skalica. Víťaz očakávaného duelu získa istotu účasti v Európskej lige UEFA 2017/18. "Belasí" takmer určite obsadia v aktuálnom ročníku Fortuna ligy druhé miesto za majstrovskou Žilinou, takže práve na ich triumf v pohári sa upierajú nádeje ďalších prvoligistov, z ktorých by si v takomto prípade zaistil pohárovú Európu aj štvrtý tím konečnej tabuľky FL. "Záhoráci" na to ale majú iný názor a už aj teraz ich historickú účasť vo finále SP by radi korunovali prekvapením na úkor Slovana.Ten je rekordérom v počte triumfov v SP, na konte ich má spolu 13, šesť získal v ére samostatnosti od roku 1993. Minulý rok prehral vo finále v Trnave s AS Trenčín 1:3. Teraz je situácia iná, boj o titul je rozhodnutý, srbský kouč Bratislavčanov Ivan Vukomanovič v poslednom ligovom dueli šetril kľúčových hráčov (napr. Seydoubu Soumaha). Napriek tomu Slovan vyhral v derby na ŠAM 3:0 a dobre sa naladil na finále. Na ceste do finále mal Slovan v 1. kole voľno, potom vyradil postupne od 2. kola Vranov nad Topľou (0:0, 3:2 rozstrel z 11 m), Tatran Oravské Veselé 6:1, Slovenské Ďarmoty 3:0, Družstevník Veľké Ludince 1:0 a Trenčín 3:1. V semifinále si poradil so Zemplínom Michalovce, keď v prvom zápase vyhral na Východe 2:1 a doma to potvrdil výhrou 1:0.povedal na piatkovom stretnutí s médiami Vukomanovič, pre ktorého to bude v trénerskej kariére najdôležitejší zápas.Druholigista bude náročný súper aj podľa kapitána Borisa Sekuliča. "Vyradili Podbrezovú, Myjavu aj Žilinu, čo sú veľmi dobré mužstvá. Ukázali kvalitu. Aj proti nám budú mať veľkú motiváciu, ale budeme sa s tým musieť vyrovnať."Vukomanovič nechal otvorenú otázku štartov skúsených opôr - brankára Jána Muchu a útočníka Róberta Vitteka:Skalica sa pod vedením trénera Jozefa Kostelníka stala v tomto ročníku pohára katom prvoligistov. V 1. kole mala voľno, v druhom prešla cez akadémiu Petržalky 5:1, následne vyradila Šamorín (2:0), Podbrezovú (0:0, 12:11 v rozstrele z 11 m), Myjavu (1:0) aj neskoršieho majstra FL Žilinu 3:2. V semifinále si poradila s tiež druholigovým Popradom, v 1. zápase pod Tatrami prehrala 0:1, doma ale zvíťazila 2:0.V generálke na finále remizovala Skalica vo štvrtok na ihrisku Lokomotívy Košice 2:2 a tím zostal na Východe pripravovať sa na finále. Tábor si rozbalil na Štrbskom plese. V tíme pred zápasom klubových dejín panuje odhodlanie a optimizmus.povedal po zápase s Lokomotívou stredopoliar MFK Lukáš Hruška. Jeho spoluhráč a obranca Pavol Majerník dodal:Tento ročník národného pohára sa začal minulé leto s účasťou viac ako 200 klubov od piatej ligy. Do elitnej osmičky sa dostalo len 5 fortunaligistov, dvaja druholigisti, okrem Skalice aj Poprad, ktorý s ňou vypadol v semifinále) a atraktívnou raritou bola účasť treťoligového Liptovského Hrádku. Finále má výkop v pondelok 1. mája o 16.20 h. Ako hlavný rozhodca ho povedie Pavol Chmura. Ak sa zápas v riadnom hracom čase nerozhodne, stretnutie sa predlžuje o 2x15 minút po päťminútovej prestávke. Ak sa nerozhodne ani v predĺžení, víťaza určí jedenástkový rozstrel. Za triumf v SP zinkasuje víťaz odmenu 50.000 eur a získa právo štartu v predkole Európskej ligy UEFA, zdolaný finalista zarobí 20.000 eur. Priamy prenos bude vysielať TV Dajto.Už v nedeľu o 13.00 h vyvrcholí Súboj zručností futbalistov Fortuna ligy 2016/2017 veľkým finále. Na ihrisku v Poprade-Veľkej sa stretnú tí najlepší z jesenných kvalifikačných kôl, aby v priamej konfrontácii zabojovali o ocenenie pre najvšestrannejšieho hráča slovenskej ligy. Toto atraktívne porovnanie schopností elitných futbalistov odvysiela zo záznamu aj televízia 213.Súťažiť sa bude nielen v štyroch disciplínach dobre známych z prvého kola Súboja zručností – minibránky, vzdušný slalom, 7x brvno a tvrdá strela. Futbalisti sa budú môcť pokúsiť získať aj bonusové body za presnú 14-bodovú strelu, ktorá bude obdobou populárnej polčasovej súťaže pre fanúšikov "15-tisícová strela". O celkovom víťazovi rozhodnú nielen presnosť, šikovnosť či sila, ale aj rýchlosť, keďže bodovaným kritériom bude aj celkový čas, za ktorý hráči absolvujú všetky disciplíny."Veľmi sa tešíme, že sa nám v spolupráci s klubmi a partnermi podarilo zorganizovať toto podujatie. Takáto súťaž v histórii našej ligy ešte nebola a som presvedčený, že futbalisti i fanúšikovia si v nedeľu užijú veľa zábavy, o ktorú nám ide v prvom rade," povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák pre web www.fortunaliga.sk.Finále Súboja zručností je súčasťou celodenného podujatia Sviatok futbalu, ktorý v nedeľu v Poprade-Veľkej organizujú Únia ligových klubov a Slovenský futbalový zväz (SFZ). Okrem súťaže fortunaligistov sa na tomto štadióne uskutoční futbalový turnaj dievčat, o 16.00 h je na programe finále Slovenského pohára žien, v ktorom sa stretnú Partizán Bardejov a Slovan Bratislava.Igor Šemrinec (AS Trenčín)Erik Jirka (Spartak Trnava)Marin Ljubičič (DAC Dunajská Streda)Jakub Paur (AS Trenčín)Pablo Podio (ŽP Šport Podbrezová)Nikolas Špalek (MŠK Žilina)Jakub Mareš (MFK Ružomberok)Karol Karlík (ViOn Zlaté Moravce)Stanislav Danko (Zemplín Michalovce)Adrián Kopičár (FK Senica)Marek Rigo (Slovan Bratislava)Ján Dzurík (Tatran Prešov)Pavol Šafranko (DAC Dunajská Streda)