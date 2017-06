Vo finále SP vo vodnom slalome skončila kajakárka Dukátová druhá

Na snímke slovenská reprezentantka Jana Dukátová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



K1ž: 1. Ricarda Funková (Nem.) 107,67 (2), 2. Jana DUKÁTOVÁ (SR) 108,62 (0), 3. Ursa Krageljová (Slovin.) 109,23 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Augsburg 25. júna (TASR) - Kajakárka Jana Dukátová obsadila vo finále 2. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v nemeckom Augsburgu druhé miesto. Od víťaznej Nemky Ricardy Funkovej ju delilo 0,95 sekundy, tretie miesto patrilo Slovinke Urse Krageljovej so stratou 1,56 s.Jana Dukátová zvládla finálovú trať výborne, no na prvej priečke nezostala. Predstihla ju v semifinále najrýchlejšia Nemka Funková napriek tomu, že si pripísala dve trestné sekundy. Pre Dukátovú to bolo 26. umiestenie v kariére na stupňoch SP (10-12-4).Už v semifinále ukázala Jana Dukátová čistú jazdu a naznačila vysoké ambície. S časom 110,04, tretím najrýchlejším, 3,05 s za prvou Nemkou Funkovou, nemusela byť v napätí, pretože ju na finále vopred predurčoval.