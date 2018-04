Vo veku 28 rokov zomrel DJ a producent Avicii, za svoju tvorbu získal mnoho hudobných ocenení

Avicii, vlastným menom Tim Bergling,*

* sa narodil 8. septembra 1989 v Štokholme. Na hudobnej scéne sa pohyboval od roku 2006. V roku 2013 vydal debutový album True, ktorý obsahuje single Wake Me Up, Hey Brother, You Make Me, Addicted to You a Lay Me Down. O dva roky neskôr naň nadviazal nahrávkou Stories. Medzi jeho hity patrí napríklad aj singel Levels. Počas kariéry spolupracoval s hviezdami ako Madonna, Robbie Williams, David Guetta, Wyclef Jean či Nile Rodgers. Na konte má American Music Award, Billboard Music Award, dve MTV Europe Music Awards či dve nominácie na Grammy. Americký magazín Forbes ho v roku 2016 zaradil do zoznamu najsľubnejších mladých Európanov.



NEW YORK 20. apríla - Vo veku 28 rokov zomrel švédsky DJ a hudobný producent Avicii.Jeho telo našli v hlavnom meste Ománu Maskat. Informácie potvrdila jeho zástupkyňa Diana Baron. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.