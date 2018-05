Vo veku 61 rokov zomrel bývalý šéfredaktor TASR Richard Erdöfy

Richard Erdöfy, archívna snímka. Foto: TASR/Ivan Majerský Foto: TASR/Ivan Majerský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel v stredu vo veku 61 rokov dlhoročný pracovník a bývalý šéfredaktor Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) PhDr. Richard Erdöfy. TASR o tom informovali rodinní príbuzní.Richard Erdöfy začal v agentúre pôsobiť ešte v časoch, keď fungovala pod názvom Československá tlačová kancelária (ČSTK). Nastúpil ako čerstvý absolvent Filozofickej fakulty UK a jej katedry žurnalistiky. Ako výkonný redaktor domácej redakcie pokrýval vrcholové politicko-spoločenské akcie. Pôsobil aj v zahraničnej redakcii.Po vzniku samostatnej TASR v roku 1998 sa vrátil naspäť do agentúry, kde až do roku 2007 zastával funkciu šéfredaktora. Na krátky čas ho vláda SR poverila aj vedením TASR.Richard Erdöfy celú svoju profesionálnu kariéru venoval žurnalistike. Pracoval tiež v denníkoch Práca, Plus 1 deň, v časopise Playboy, agentúre SITA a portáli Aktualne.sk.