Vo vysokohorskom prostredí pohorí trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 20. januára (TASR)- Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vplyv na nebezpečenstvo lavín má predchádzajúce sneženie sprevádzané silným vetrom, informoval TASR Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.podotkol Kyzek.Nový sneh tvorí nestabilné snehové útvary - snehové dosky, vankúše a preveje. Častý je ich výskyt aj v nižších polohách, okolo hranice lesa. Uvoľnenie lavíny je možné na strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení. Taktiež je možný zosuv stredne veľkých spontánnych lavín.zdôraznil Kyzek.V sobotu ráno bolo na horách zamračené hmlisté počasie, vo Vysokých Tatrách polooblačno. Teplota vzduchu sa vo vysokých polohách pohybovala v rozpätí od mínus 15 do mínus ôsmich stupňov Celzia, v stredných polohách od mínus ôsmich do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal slabý, na hrebeňoch mierny západný alebo juhozápadný vietor s rýchlosťou dva až šesť metrov za sekundu, v nárazoch vo vysokých polohách sedem až 14 metrov za sekundu.Za uplynulých 24 hodín pripadlo len do troch centimetrov prachového snehu. Celkovo za periódu sneženia napadlo 20 až 45 centimetrov snehu. Nový sneh sa nachádza na tom tvrdom až zľadovatenom starom a je veľmi nepravidelne rozmiestnený. Na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách dosahuje výšku 30 až 60 centimetrov, kde tvorí snehové dosky a vankúše a je veľmi slabo previazaný so starým snehom. Naopak, na vetrom exponovaných miestach je nový sneh úplne odfúkaný.