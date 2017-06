Vodári: Ľudia sa nechajú zlákať na kúpu zariadenia na úpravu vody

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. júna (TASR) - Liptovskomikulášski vodári upozorňujú ľudí, aby sa nenechali zlákať na kúpu drahého a zbytočného zariadenia na dodatočnú úpravu pitnej vody." informoval TASR vedúci oddelenia kvality vody Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS), a. s., Tibor Burger.Mnohí ľudia sa podľa neho ocitnú v situácii, keď ich osloví zástupca niektorej zo spoločností predávajúcich filtre na pitnú vodu. Najčastejším argumentom, ako v potenciálnom zákazníkovi vzbudiť záujem o kúpu takého zariadenia je, že predajca začne vymenovávať, aká je voda z vodovodu škodlivá, ba až nebezpečná a môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, doplnil." vysvetlil Burger s tým, že frekvencia odberu vzoriek vody závisí od veľkosti zásobovanej oblasti, minimálne je to raz mesačne.Ukazovatele, na ktoré sa robí rozbor vody, stanovuje zákon. Vodári v laboratóriu preskúmajú, či je vo vzorkách vody zvyškový chlór, aby mali záruku, že bola dezinfikovaná. Skontrolujú mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele. Raz ročne skontrolujú aj stopové anorganické a organické ukazovatele, napríklad, ťažké kovy a pesticídy či rádiochemické ukazovatele.ozrejmil vedúci oddelenia kvality vody LVS.V zriedkavých prípadoch má podľa neho zmysel použiť na dodatočnú úpravu vody mechanický filter. Ten stojí do 30 eur.uviedol.V niektorých filtračných zariadeniach na dodatočnú úpravu vody v domácnostiach sa dokonca môžu za určitých okolností vyskytnúť a rozmnožovať baktérie a iné mikroorganizmy. Odtiaľ sa následne dostanú do vody, v ktorej by inak neboli, dodal Burger.