Vodcu labouristov J. Corbyna vítali v Glastonbury ako rockovú hviezdu

Predseda Labouristickej strany Jeremy Corbyn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júna (TASR) - Lídrovi britských labouristov Jeremymu Corbynovi sa dnes na hudobnom festivale v Glastonbury dostalo prijatia hodného rockovej hviezdy, informovala agentúra AP.Dav ľudí skandoval jeho meno a mnohí mali v rukách plagáty s nápisom "I love Jeremy Corbyn", keď labouristický vodca vystúpil na hlavné pódium slávneho festivalu.Vo svojom prejave sa Corbyn venoval niekoľkým témam: od ženských práv, cez brexit, globálne otepľovanie po tragický požiar výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýne.Politik, ktorý je v Británii obľúbený najmä u mladých voličov, dostal podľa agentúry AP za úlohu uviesť na pódium americké hiphopové duo Run The Jewels. V zozname účinkujúcich na tohtoročnom festivale v Glastonbury sú Katy Perry, Foo Fighters, Radiohead i Ed Sheeran.Podľa prieskumu inštitútu YouGov, zverejneného v piatok denníkom The Times, by 35 percent opýtaných Britov videlo na čele vlády radšej Corbyna ako súčasnú premiérku Theresi Mayovú.Konzervatívna strana v nedávnych predčasných parlamentných voľbách nezískala v Dolnej snemovni absolútnu väčšinu, takže Mayová teraz vyjednáva so severoírskymi unionistami o ich podpore pre svoju vládu. Pozíciu premiérky v poslednom období oslabila séria atentátov v Británii, ako aj nezvládnutie situácie po ničivom požiari vo výškovom bytovom dome Grenfell Tower v Londýne spred desiatich dní. Pri požiari vežiaka zahynulo najmenej 79 ľudí a mnoho ďalších stratilo strechu nad hlavou.