Vodič by mal prispôsobiť jazdu zimným poveternostným podmienkam

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Zima už začala ukazovať, čo dokáže. Minulé dni sa niesli v znamení mnohých dopravných nehôd, pod ktoré sa podpísali zimné poveternostné podmienky. Správne vodičské návyky a predvídavosť sú v zime obzvlášť dôležité. Spoločne s dobrou starostlivosťou o auto pomôžu vyhnúť sa množstvu nebezpečných situácií, ktoré môžu mať až fatálne následky.Základom jazdy na snehu alebo ľade je plynulosť. Volant i pedále je potrebné ovládať citlivo, vyhnúť sa trhavým a prudkým pohybom, ktoré môžu auto na klzkom povrchu vyviesť z rovnováhy a posádku následne do priekopy.Preháňať by sa to nemalo ani s otáčkami, vhodné je používať tretinu až štvrtinu rozsahu otáčok motora, nevytáčať ho nad 2000 až 2500 otáčok. Dôležité je, samozrejme, nešliapať prudko na plyn alebo na brzdu a dodržiavať väčší bezpečný odstup, minimálne dvojnásobný ako je odporúčané. Zákrutu je vhodné prechádzať bez plynu alebo na ustálenom plyne. Brzdí sa pred zákrutou, kým sú kolesá ešte rovno.radí Jindřich Topol, regionálny manažér výkupu AAA AUTO.Ak už auto uviazne v záveji a zapadlo iba čiastočne, je šanca sa z neho dostať bez pomoci druhých. Zásadou, ako i pri celom jazdení v zime. je nešliapať veľmi na plyn. Inak sa auto ešte viac zahrabe a hrozí jeho poškodenie, napríklad spojky alebo pneumatík. Po zaradení jednotky alebo spiatočky a s jemným pridaním plynu sa môže auto samo vyslobodiť.