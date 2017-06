Vodič zrazil pri Malackách cyklistku, utrpela ťažké zranenie

Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ Trenčín Ilustračná snímka Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Ťažké zranenie ženy si vyžiadala štvrtková (15.6.) večerná dopravná nehoda, ktorá sa stala na trase zo Studienky do Malaciek. Tridsaťosemročnú cyklistku zrazil 45-ročný vodič, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Alkohol mužovi v dychu nezistili.Vodič sa do kolízie s cyklistkou dostal počas zaraďovania sa do jazdného pruhu. "Poskytol jej prvú pomoc, privolal záchranku, ktorá ťažko zranenú previezla do nemocnice," dodal hovorca.Škoda bola vyčíslená na približne 3100 eur. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.