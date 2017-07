Vojaci, policajti aj hasiči si precvičia vzájomnú spoluprácu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Vojaci, policajti, hasiči a ďalšie zložky si precvičia vzájomnú spoluprácu počas cvičenia Nový horizont 2017. To sa uskutoční od pondelka 10. júla do štvrtka 13. júla. Precvičovať sa bude vzájomná spolupráca počas simulovaného vojnového stavu.Cvičenie Nový horizont 2017 sa uskutoční na východe Slovenska v priestoroch Posádkového cvičiska Veľké Ozorovce v okrese Trebišov. Na vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, zástupcov samospráv a ďalších čakajú úlohy, ktoré by museli plniť, aby zabezpečili obranu a ochranu Slovenskej republiky.uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Bezpečnostné a záchranné zložky budú musieť spolu so samosprávou zvládnuť riadenú evakuáciu obyvateľov z ohrozenej do susednej obce. Spoločne si vyskúšajú ochranu a obranu štátnej hranice a čaká na nich aj odstraňovanie následkov bojovej činnosti.Cvičenie Nový horizont 2017 je v gescii 2. mechanizovanej brigády a zúčastní sa na ňom približne 200 vojakov a 100 príslušníkov ďalších zložiek, a to za podpory viac ako 50 kusov rôznej techniky.