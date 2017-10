Vojna mafie pokračuje

Začítajte sa do prvých strán novinky Čierny rok - Vojna mafie Čierny hummer sa rútil v protismere. Chladné svetlo reflektorov pretínalo tmu, prerušovaná stredová čiara sa mihala čoraz rýchlejšie.Peter Štarch strhol volant a zaradil robustný kolos do správneho pruhu. Zažmurkal, utrel si vlhké čelo. Prekvapilo ho, aké je ľadové.Svet sa mu krútil pred očami, udržať sa pri vedomí nebolo ľahké. Šoférovanie päťtonového hummera po vlhkej, klzkej vozovke hraničilo so samovraždou.To ho trápilo najmenej.Svet sa nielen krútil, ale aj rozpadal na kusy. Vesmír praskal vo švíkoch, niektoré kusy už povolili a odleteli do neznáma.„Prvé výsledky z volebných okrskov naznačujú, že premiérovo hnutie môže vyhrať voľby, ale bude mať veľký problém so zostavením vlády,“ mudroval v autorádiu akýsi komentátor.Štarch si znova pretrel čelo a pozrel sa na prsty – leskli sa od potu.„Počet voličských hlasov pre opozíciu je taký veľký, že v jej centrále sa už teraz začína oslavovať,“ vykladal zašumený hlas.Peter sa nahol, zastonal od bolesti a vypol rádio. V ušiach mu búšilo, počul však, aký má zrýchlený dych.Všetky dôležité kontakty, zabehnutý systém, dohodnuté projekty...Celé impérium sa trieštilo.