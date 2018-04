Vojvodkyňu Catherine hospitalizovali, privedie na svet dieťa

Vojvodkyňu z Cambridgea prijali v pondelok do Nemocnice sv. Márie v centre Londýna, kde porodí svoje tretie dieťa, informoval Kensingtonský palác. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. apríla (TASR) - Vojvodkyňu z Cambridgea prijali v pondelok do Nemocnice sv. Márie v centre Londýna, kde porodí svoje tretie dieťa, informoval Kensingtonský palác.Ide o tú istú nemocnicu, kde Kate porodila princa Georgea (4) a princeznú Charlotte (2), spresnila stanica Sky News.Vojvodkyňu Catherine previezli v pondelok v ranných hodinách do súkromného krídla nemocnice vPohlavie tretieho dieťaťa Kate a princa Williama nebolo bezprostredne známe. Dvojica sa zosobášila v roku 2011. V septembri minulého roka oznámili, že čakajú tretie dieťa. V rovnakej nemocnici sa narodili aj princovia William a Harry.Kensingtonský palác uviedol, že princ George a princezná Charlotte so vzrušením očakávajú súrodenca a vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea sú nesmierne vďační za blahoželania, ktoré dostali z celého sveta, dodáva Sky News.