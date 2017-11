VOĽBY17: Otázky voličov zodpovie infolinka

Ilustračné foto Foto: TASR - Marko Erd Ilustračné foto Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 4. novembra (TASR) - Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 02/48592020 a 02/48592021. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová.Linky sú určené pre voličov, využiť ich môžu, ak si nevedia rady alebo ak chcú nahlásiť podnet. "Občania sa môžu na linku obrátiť v prípade, že by si nevedeli s nejakou situáciou poradiť, ak by bol problém vo volebnej miestnosti či s dokladmi. Môžu sa na nás obracať aj s podnetmi," uviedla Chmelová.Infolinka už niekoľko dní funguje a občania na ňu už aj volali. Pýtali sa napríklad, čo pre nich znamená, že nedostali oznámenie o mieste konania volieb, na to, či je možné vybaviť si voličský preukaz a ako požiadať o prenosnú volebnú schránku. "Niektorí sa kuriózne pýtali, či nevieme, kde majú volebnú miestnosť," doplnila.Na infolinke poskytujú informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností či organizačného zabezpečenia volieb. Linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.