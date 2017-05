VOLEJBAL: Slovenky vstúpili do kvalifikácie prehrou. Prehrali aj muži

Tréner volejbalovej reprezentácie žien Marek Rojko Foto: TASR/Ondrej Bobek Foto: TASR/Ondrej Bobek



Kvalifikácia MS 2018 v Poľsku (Varšava)

Slovensko - Česko 1:3 (18, -15, -17, -16)



Zápas trval: 103 minút, rozhodovali: Goren (Izr.) a Ujháziová (Maď.), 50 divákov



SR: Palgutová 8, Abrhámová 9, Pištěláková 12, Radosová 5, Herelová 11, Koseková 2, liberá Valachová a Španková (Krišková 0, Sedláčková 0, Drobňaková 12, Salanciová 0, Šunderlíková 0)



ČR: Vincourová 11, Bednářová 6, Purchartová 3, Havlíčková 14, Mlejnková 20, Strušková 11, libero Kovářová (Kohoutová 1, Smutná 0, Toufarová 1)



Marek Rojko, tréner SR: "Začali sme veľmi dobre a v prvom sete sme bez ohľadu na výsledok hrali najlepší volejbal za posledné obdobie. V druhom sete sa však prišiel výpadok v koncentrácii, čo sa tomuto družstvu stáva. Spravili sme v sérii štyri-päť chýb a keď má tím ako Česko náskok, tak už je ťažké ich dohnať. Zle sme riešili jednoduché situácie, často sme nebodovali ani na jednoblok a v tom bol najväčší rozdiel. Češky majú silnejšiu základnú zostavu, majú viac skúseností z ťažkých turnajov a zaslúžene vyhrali."



ďalší program turnaja:

utorok 23. mája:

18.00 Srbsko - Island

20.30 Cyprus - Poľsko



streda 24. mája:

15.30 Česko - Srbsko

18.00 Cyprus - SLOVENSKO

20.30 Poľsko - Island



štvrtok 25. mája:

15.30 Srbsko - Cyprus

18.00 Island - Česko

20.30 SLOVENSKO - Poľsko



piatok 26. mája:

voľný deň



sobota 27. mája:

15.30 Cyprus - Island

18.00 SLOVENSKO - Srbsko

20.30 Poľsko - Česko



nedeľa 28. mája:

15.30 Island - SLOVENSKO

18.00 Česko - Cyprus

20.30 Srbsko - Poľsko



Slováci prehrali s Rakúskom, Palgut: "Iba tretí set sme hrali dobre

Na snímke sa volejbalisti Slovenska Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Kvalifikácia MS v Holandsku (Koog Aan De Zaan)

Slovensko - Rakúsko 1:3 (-25, -24, 19, -20)

Zápas trval: 124 minút, rozhodovali: Kurtiss (Lot.) a Pavlov (Rus.), 77 divákov



SR: Paták 10, Ondrovič 2, Bencz 13, Chrtiansky 13, Kohút 10, Zaťko 0, liberá Ogurčák a Kubš (Kriško 0, Lux 0, Prešinský 5, Palgut 2, Mlynarčík 11)



Rakúsko: Wohlfahrtstätter 5, Thaller 3, Berger 19, Grabmüller 8, Buchegger 23, Menner 3, liberá Kroiss a Ringseis (Zass 0, Koraimann 2, Tusch 0, Jurkovics 0)



Miroslav Palgut, tréner SR: "Začali sme hlavne na útoku nedôrazne a prehrávali sme veľkým rozdielom. Napriek tomu sme sa dostali do koncovky, dotiahli sme sa na Rakúšanov, ale v závere nám padli dve ulievky a prehrali sme. Druhý set sme začali veľmi dobre, kvalitne sme útočili a mali sme to v rukách. V koncovke sme si však neprihrali a dovolili sme súperovi obrat. Tretí set sme hrali veľmi dobre, ale štvrtý sme začali nepochopiteľne zle. Prehrávali sme o veľa bodov a Rakúšania nám už nedovolili vrátiť sa späť."



Ďalší program turnaja:

23. mája - De Koog

17:30 Moldavsko - Grécko

20:00 Luxembursko - Holandsko



24. mája - De Koog

15:00 Rakúsko - Grécko

17:30 SLOVENSKO - Luxembursko

20:00 Holandsko - Moldavsko



25. mája - De Koog

15:00 Luxembursko - Rakúsko

17:30 Moldavsko - SLOVENSKO

20:00 Grécko - Holandsko



27. mája - Apeldoorn

15:00 Luxembursko - Moldavsko

17:30 Rakúsko - Holandsko

20:00 SLOVENSKO - Grécko



28. mája - Apeldoorn

14:30 Moldavsko - Rakúsko

17:00 Holandsko - SLOVENSKO

19:30 Grécko - Luxembursko



