Volejbalistky Slovenska nezískali v Prahe ani set a sú stále bez výhry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Česko - Slovensko 3:0 (17, 20, 19)



Zápas trval: 74 minút, rozhodovali: Zacharovová (Rus.) a Cinatl (ČR).



ČR: Kossányiová 19, Purchartová 5, Toufarová 10, Mlejnková 12, Strušková 6, Valková 2, liberá Dostálová a Chevalierová (Holásková 0, Orvošová 1, Kopáčová 1). Tréner: Z. Pommer.



SR: Radosová 9, Herelová 4, Šunderlíková 3, Drobňáková 1, Pencová 6, Koseková 0, liberá Nikomová a Doležajová (Hudecová 6, Krišková 3, Töröková 2, Salanciová 1). Tréner: M. Fenoglio.

Bielorusko - Španielsko 1:3 (-21, 11, -23, -16)

streda 30. 5.: Slovensko - Česko (Bratislava, 17.00)



sobota 2. 6.: Španielsko - Slovensko (Valladolid, 19.00)



streda 6. 6.: Slovensko - Španielsko (Levice, 18.00)



Praha 26. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa nedočkali víťazstva ani vo svojom treťom zápase v Zlatej Európskej lige. Po dvoch neúspechoch s Bieloruskom podľahli zverenkyne Marca Fenoglia v sobotu v Prahe domácemu Česku 0:3.S rovnakým súperom sa Slovenky stretnú už v stredu 30. mája v bratislavskej AEGON Aréne (17.00 h). Potom si ešte v C-skupine zahrajú dvakrát so Španielskom, ktoré v sobotu vyhralo v Bielorusku 3:1.Zlatá Európska liga žien, C-skupina - 3. kolo (Praha):Do slovenskej zostavy sa vrátila univerzálka Šunderlíková, ktorá chýbala v Minsku pre maturitu. Češky mali raketový štart, keď viedli 5:1, ale slovenské volejbalistky sa po slabšom začiatku spamätali a Radosová znížila na 6:7. Potom upravila na 9:10 Šunderlíková, ale domáce hráčky pri podaní Kossányiovej odskočili na 14:9. Slovenky ešte znížili na 13:15, ale druhá polovica setu patrila jasne Češkám, ktoré výborne podávali a prvé dejstvo získali hladko 25:17.V druhom začala na smeči Hudecová namiesto Drobňákovej. Lepší štart mali domáce volejbalistky, ktoré sa dostali do vedenia 8:4 a tréner Fenoglio siahol po zmene nahrávačiek. Na ihrisko prišla Töröková, keď vystriedala Kosekovú. Slovenky znížili na 6:9 po bloku kapitánky Pencovej, ale kvalitný servis Purchartovej dostal Češky opäť do komfortnej zóny - 15:7. Na ihrisko prišla Krišková namiesto Šunderlíkovej. Domáce hráčky si potom vybudovali obrovský náskok 22:13 a hoci Slovenky manko zmiernili, na obrat to nestačilo a druhý set prehrali 20:25.Do tretieho setu poslal kouč Sloveniek zostavu, ktorá dohrala druhé dejstvo. Češky mali od začiatku navrch a za stavu 4:8 vystriedal kouč Sloveniek Radosovú za Salanciovú. Celý set mali domáce volejbalistky pod kontrolou, vyhrali ho 25:19 a tešili sa z tretieho víťazstva v treťom zápase.Druhý výsledok C-skupiny:Tabuľka C-skupiny:1. Česko 3 3 0 9:0 92. Bielorusko 3 2 1 7:5 53. Španielsko 3 1 2 3:7 34. Slovensko 3 0 3 2:9 1Ďalší program Sloveniek v C-skupine: