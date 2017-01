Volejbalistky SR cestujú do Milána s cieľom postúpiť na ME do 18 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Program 2. kola kvalifikácie o postup na ME do 18 rokov žien:



B-skupina (Miláno):



piatok 13. januára: 16.00 hod. Bielorusko - SLOVENSKO, 18.30 Taliansko - Izrael

sobota 14. januára: 16.00 SLOVENSKO - Izrael, 18.30 Bielorusko - Taliansko

nedeľa 15. januára: 16.00 Izrael - Bielorusko, 18.30 SLOVENSKO - Taliansko



Nominácia Slovenska na turnaj KME do Milána:



nahrávačky: Ella Erteltová (ŠŠK Gymnázium Bilíková Bratislava/Volleyball Academy Žilina), Nicol Kubová (COP Nitra/VKM Piešťany)

smečiarky/univerzálky: Barbora Kupčiová (COP Nitra/MŠK Žiar nad Hronom), Karolína Fričová (VK Slávia UK Bratislava), Bianka Bodnárová (VK EPERIA Prešov/MVK Snina)

univerzálky: Lenka Kvasnová (VK Slávia UK BA/Tatran Banská Bystrica), Simona Jelínková (ŠŠK Gymnázium Bilíková Bratislava) Blokárky: Terézia Hrušecká (ŠŠK Gymnázium Bilíková Bratislava), Laura Beneková (ŠŠK Gymnázium Bilíková Bratislava), Lucia Herdová (VK Slávia UK Bratislava)

libero: Tatiana Bojňanská (COP Nitra), Diana Kačerjaková (ŠŠK Gymnázium Bilíková Bratislava)



Realizačný tím:



Tréner: Michal Matušov

Asistent: Marek Maličký

Team manager: Slavomír Huba

Fyzioterapeut: Dušan Bukovác

Štatistik: Martin Szabó

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenskú volejbalovú reprezentáciu žien do 18 rokov čaká v závere týždňa boj o postup na majstrovstvá Európy 2017, ktoré sa uskutočnia v holandskom Arnheme. Družstvo trénera Michala Matušova sa od piatka 13. januára do nedele 15. januára predstaví na turnaji 2. kola kvalifikácie v talianskom Miláne.Okrem domáceho Talianska budú súperkami mladých Sloveniek aj Bielorusky a Izraelčanky. Priamo na záverečný turnaj ME (1.-9. apríla 2017) postúpia víťazi ôsmich kvalifikačných skupín a tri najlepšie tímy z druhých miest. Účasť na ME majú istú zatiaľ len domáce Holanďanky, ďalších 11 tímov bude o postup bojovať.povedal tréner Matušov. Prvým súperom slovenského tímu bude v piatok od 16.00 Bielorusko.dodal.V sobotu sa Slovenky stretnú s Izraelom.povedal kouč SR. Na záver kvalifikácie nastúpia Slovenky proti favorizovanému Taliansku.dodal Matušov.uzavrel Matušov.Líderkou tímu je smečiarka Karolína Fričová, ktorá minulý rok pomohla výberu do 19 rokov v 6. miestu na domácich ME v Nitre a dostala sa do Dream Teamu celého turnaja. Z nominácie na poslednú chvíľu vypadla pre zdravotné komplikácie Laura Moravčíková, do 12-členného tímu sa po poslednej úprave nezmestili Ivana Morihladková a Ema Ravasová.