Volko si už doliečil vytknutý členok, Putalová ide do Francúzska

Ján Volko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke Iveta Putalová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko si už doliečil vytknutý členok a v piatok odcestoval do Nemecka, kde ho čakajú dva štarty v šprinte na 60 m.Majster Európy do 23 rokov sa predstaví najprv v sobotu v Karlsruhe a o tri dni neskôr v Düsseldorfe. Obe podujatia sú zaradené do seriálu najvýznamnejších halových mítingov na svete IAAF World Indoor Tour. Konkurovať bude kvalitným súperom ako sú Kim Collins (Svätý Krištof a Nevis), Mike Rodgers z USA či Yunier Perez z Kuby.sprostredkoval slová Volka atletický manažér Alfons Juck.Ďalšia slovenská atlétka Iveta Putalová dostala pozvanie na medzinárodný míting vo francúzskom Mondeville, kde pobeží v sobotu v kvalitnej konkurencii na 400 m.povedal Putalovej tréner Marcel Lopuchovský.