Volko vytvoril na ME slovenský rekord v behu na 200 m

Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výsledky



muži



200 m - 1. semifinále: 1. Jonathan Quarcoo (Nór.) 20,39, 2. Ján VOLKO (SR) 20,54, 3. Roger Gurski (Nem.) 20,71

Bydgoszcz 15. júla (TASR) - V semifinále behu na 200 m utvoril na ME atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi Ján Volko nový slovenský rekord časom 20,54 a svoj predchádzajúci rekordný čas z Tel Avivu zlepšil o 0,07 sekundy. Finišoval druhý za Nórom Jonathanom Quarcoom 20,39, tretí skončil Nemec Roger Gurski 20,71 a v tomto poradí bol aj celkový sumár oboch semifinálových behov.Volko štartoval v 1. semifinálovom behu v dráhe číslo šesť a mal pri sebe jedného z najväčších favoritov Nemca Rogera Gurského. Kým Volka zdobil pred štartom tohtoročný sezónny výkon a osobný rekord 20,61, Nemca 20,42. Prví traja z oboch behov plus dvaja s najrýchlejšími časmi postúpili do večerného finále a tejto matematike podriadili aj finiš. Volko ho vypustil a naznačil, že vo finále by mohol z národného rekordu ešte niečo ukrojiť. Smolu mal Fín Samuelsson, štvrtý zo stovky, ktorého pre predčasný štart diskvalifikovali.