Volkswagen chce vyrábať do roku 2018 autá v Číne,spoločne s JAC Motors

Peking 19. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) plánuje začať do roku 2018 s výrobou áut v Číne spoločne s tamojšou firmou Anhui Jianghuai Automobile (JAC Motors).VW dúfa, že v prvej polovici tohto roka získa súhlas vlády v Pekingu s vytvorením spoločného podniku s JAC Motors. Oznámil to dnes generálny riaditeľ čínskej divízie Jochem Heizmann na brífingu v čínskom hlavnom meste.Volkswagen a JAC Motors vlani v decembri podpísali predbežnú dohodu o preskúmaní výroby elektromobilov v ázijskej krajine.Heizmann ďalej uviedol, že VW očakáva spomalenie rastu predaja áut na čínskom trhu v tomto roku na približne 5 %. Jeho odhad sa zhoduje s prognózou čínskeho združenia výrobcov vozidiel. Dôvodom tohto spomalenia je obmedzenie daňových stimulov na kúpu áut s menšími motormi.Volkswagen vlani predal v Číne 3,98 milióna vozidiel, o 12,2 % viac ako v roku 2015. Podľa Heizmanna koncern plánuje investovať 4 miliardy eur do spoločného podniku v Číne.Čínsky trh s autami, najväčší na svete, dostal vlani impulz od vlády, ktorá sa koncom roka 2015 rozhodla znížiť daň z predaja áut s menšími motormi, do 1,6 litra. To podporilo odbyt vozidiel, ktorý v roku 2016 vzrástol o 13,7 %.Tento rok sa však daň z predaja áut s objemom motora do 1,6 litra zvýšila na 7,5 % z vlaňajších 5 %, v roku 2018 sa vráti na pôvodnú úroveň 10 %.