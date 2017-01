Vrahyňa Kukučová má dôvod na úsmev: Španielsky súd jej skrátil trest

Na archívnej snímke z roku 2014 Slovenka Mária K., (uprostred) prichádza v sprievode justičnej stráže na krajský súd. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Granada 16. januára (TASR) - Španielsky odvolací súd zrušil rozsudok šesť mesiacov väzenia nepodmienečne, vynesený nad slovenskou občiankou Máriou Kukučovou za to, že v roku 2014 násilne vnikla do domu svojho bývalého milenca Andrewa Busha, ktorého následne zastrelila.Súd v meste Granada zároveň skrátil Kukučovej (26) trest za Bushovu vraždu z 15 na 13 rokov a deväť mesiacov, čo znamená, že Slovenka strávi v španielskom väzení o takmer dva roky menej, ako by podľa pôvodného rozsudku mala. Kukučová si svoj trest odpykáva vo väznici v Granade, kam ju po bitke s inou odsúdenou premiestnili z nápravného zariadenia pri Malage.O skrátení Kukučovej trestu rozhodol trojčlenný senát odvolacieho súdu v dnes zverejnenom 13-stranovom dokumente vypracovanom na základe konania, ktoré prebehlo v decembri.Andrew Bush (48) vlastnil a spravoval klenotníctvo v Británii, neskôr sa presťahoval do španielskej Marbelly, kde vlastnil vilu v hodnote tri milióny libier. S Kukučovou sa rozišiel približne mesiac pred osudným incidentom.Kukučová podľa svojich slov strávila v apríli 2014 vo vile sama dva dni a s Bushom sa tam stretla, keď sa vrátil aj so svojou novou ruskou priateľkou Mariou Korotajevovou.Podnikateľ Korotajevovej povedal, aby ho počkala pred domom a s Kukučovou sa začal hádať. Slovenka uviedla, že vytiahol zbraň, ktorá potom pri ich následnom zápase vystrelila. Súd v Malage jej argumenty neuznal a za vraždu ju odsúdil na 15 rokov väzenia.Okrem toho je Kukučová povinná zaplatiť dcére a sestre zavraždeného odškodné vo výške takmer 160.000 libier.