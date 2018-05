Vstup zamestnávateľov do duálneho vzdelávania má byť efektívnejší

Ilustračný záber.. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 10. mája (TASR) - Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania by mal byť efektívnejší. Počíta s tým novela zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva, ktorú parlament posunul do druhého čítania.Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie.uvádza sa v materiáli.Dôvodom novely zákona je znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania a poskytovanie možnosti živnostníkom a malým a stredným podnikom zabezpečiť vyšší podiel praktického vyučovania mimo svojho pracoviska. Novinkou má byť pozícia hlavného inštruktora, ktorý má vykonávať úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania. Novela reaguje i na aplikačnú prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných zmlúv.Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.uvádza rezort školstva.Kritériá pre určovanie počtu žiakov a stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja majú byť spracované podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo školstva.Zrušiť by sa mali vzorové učebné plány, osnovy a pomery praktického vyučovania, ktoré sa budú po novom určovať v štátnych vzdelávacích programoch. Zavádza sa inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov.