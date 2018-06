VšZP so Zdravitou stále rokuje, odmieta ohrozenie starostlivosti

Ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta, že by od júla bola ohrozená zdravotná starostlivosť pre jej poistenky vo viacerých ambulanciách gynekológov. Reagovala tak na informácie, že ambulancie, ktoré zastupuje Zdravita, s ňou nechcú podpísať zmluvy.uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.Zmluvne podmienky so združením Zdravita podľa jej slov ešte nie sú uzatvorené, rokovania prebiehajú a až do ich ukončenia poisťovňa nebude tento proces komentovať. VšZP poukázala, že Zdravite ponúkla navýšenie platieb od apríla, ale na rozdiel od ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ich odmietla. VšZP je však presvedčená, že v najbližšom období dôjde k vzájomnej dohode v prospech pacienta.Viaceré gynekologické ambulancie pravdepodobne nepodpíšu od 1. júla zmluvy s VšZP. Oznámil to v stredu šéf Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity Marián Šóth. Lekári chcú viac peňazí. Hovoria tiež o hroziacom kolapse ambulantnej sféry, štát preto žiadajú o dofinancovanie.Ministerstvu zdravotníctva podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej záleží na tom, aby bol ambulantný sektor adekvátne financovaný.povedala Eliášová.Vysvetlila, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 sa počítalo s tým, že ambulantný sektor má dostať o 50 miliónov eur viac ako v roku 2017. Podiel VšZP, kde je ministerstvo zdravotníctva akcionárom, je spomínaných približne 30 miliónov eur.Nepodpísanie zmlúv sa týka 260 gynekologických ambulancií, ktoré využíva okolo trištvrte milióna poisteniek štátnej poisťovne. So súkromnými poisťovňami Zdravita zatiaľ rokuje o navýšení prostriedkov, zmluvy im končia až neskôr.