Vtáky majú svoje dni v apríli i máji

Bratislava/Nairobi 21. apríla (TASR) - Na Slovensku si odborníci a záujemcovia o vtáctvo pripomínajú operencov najmä 1. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva. Ten na slovenskom území súvisí so skutočnosťou, že počas štvrtého mesiaca prilietava najviac sťahovavých vtákov. Každý rok na Slovensko podľa ornitológov priletí približne 20 miliónov vtákov, z toho dve tretiny práve v apríli. Väčšina z nich zamieri na Slovensko z Afriky, menej z Ázie.Sledovanie jarných príletov prispieva k rozširovaniu poznatkov o vtáctve a zároveň ukazuje, ako sa z dlhodobého hľadiska mení čas ich príletu a či globálne otepľovanie ovplyvňuje túto fázu života vtákov.Sťahovavé operence, ktoré sa za teplom odsťahovali do rovníkovej Afriky, sa k nám vrátia v priebehu apríla, až prvej dekády mája. Lastovičky, belorítky, mucháriky či dážďovníky zdolávajú na ceste domov tisíce kilometrov.Prvoaprílová ochranárska tradícia má počiatky v časoch Rakúsko-Uhorska. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Herman (1835 - 1914), ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.Prvýkrát sa deň vtáctva oslavoval v roku 1900. Ľudia cítiaci s prírodou v ten deň popri vtákoch vyzdvihovali aj význam stromov.Kým na Slovensku sa Medzinárodný deň vtákov pripomína 1. apríla, v iných krajinách a častiach sveta sa tento sviatok pod názvom Svetový deň sťahovavých vtákov slávil do roku 2017 v termíne 10. mája alebo cez víkend okolo 10. mája. Od roku 2018 nastanú v súvislosti so Svetovým dňom vtákov dve novinky, avizuje portál tohto svetového dňa. Jednak pôjde o novú spoločnú kampaň s jednotným názvom Svetový deň sťahovavých vtákov a podujatia sa budú konať dvakrát v roku: v druhú sobotu v máji a októbri.Svetový deň sťahovavých vtákov (WMBD) iniciovali členovia Dohovoru o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euroáziou (AEWA) a Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov (CMS) v roku 2006 pôvodne ako spôsob, ako zvrátiť negatívne postoje verejnej mienky voči sťahovavým vtákom v spojitosti so šírením vírusu H5N1, teda ochorenia známeho ako vtáčia chrípka. Od roku 2006 sa každoročne konali podujatia na konkrétnu ústrednú tému o sťahovavom vtáctve. Celkovo organizátori pripravili vyše 2000 podujatí v 140 krajinách sveta.Každoročne na celom svete ochranárske organizácie, ornitológovia, ale i vlády okolo 10. mája organizovali rôzne podujatia zamerané na ochranu sťahovavého vtáctva. Prednáškami, pozorovaniami, zvyšovaním povedomia o užitočnosti sťahovavých vtákov sa usilovali dosiahnuť, aby sa širšia verejnosť k operencom správala pozornejšie a rešpektovala ich existenciu.Svetovú kampaň organizovali účastníci Dohovoru o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euráziou (AEWA) a Dohovoru o sťahovavých druhoch (CMS). Oba medzinárodné dokumenty sú uložené v Bonne a ich cieľom je zachovanie prirodzeného života sťahovavého vtáctva. Dokumenty spravuje Environmentálny program OSN.