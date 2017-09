Vuelta: De Gendt vyhral 19. etapu, Froome na čele, Contador opäť bavil

Na snímke belgický cyklista Thomas de Gendt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gijón 8. septembra (TASR) - Belgický cyklista Thomas de Gendt triumfoval v piatkovej 19. etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Lotto Soudal sa presadil v záverečnom špurte malej skupinky z úniku a 149,7 kilometra dlhú trať z Caso - Parque Natural de Redes do Gijónu zvládol za 3:35:46 hodiny. Na druhej priečke finišoval Kolumbijčan Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) a tretí skončil Španiel Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida).Skupina ašpirantov na celkový triumf prišla do cieľa 12 minút po úniku. Na čele poradia zostal Brit Christopher Froome, ktorého v piatok nikto zo súperov vážnejšie neohrozil. Pretekár tímu Sky tak má na čele náskok stále 1:37 minúty na druhého Taliana Vincenza Nibaliho z Astany, tretí Holanďan Wilco Kelderman (Sunweb) má manko 2:17 minúty. Štvrtý je Rus Ilnur Zakarin z Kaťuše a piaty Španiel Alberto Contador z Treku.Na piatok si organizátori pripravili klasikársku trať s úvodnou vrchárskou prémiou 1. kategórie a ďalšími tromi tretej. Po záverečnom kopci nasledoval dlhý zjazd až do cieľa v Gijóne. Výstup na Alto de la Colladona chcelo využiť mnoho jazdcov na únik a tak sa od úvodu bojovalo o pozície. Po pár kilometroch sa na čele vytvorila silná až 19-členná skupina, ktorá sa neskôr ešte rozrástla a dobre spolupracovala. Po 60 kilometroch zvýšili 27 pretekári svoj náskok na pelotón už na 15 minút a keďže nikto z nich nemohol ohroziť lídrov na celkové poradie, bolo zrejmé, že etapový víťaz vzíde z úniku.Na ďalších dvoch stúpaniach sa situácia na čele menila, keďže neustále nastupovali jednotliví jazdci i menšie skupinky. Nikto si však neutvoril rozhodujúci náskok. Pod posledný kopec Alto de San Martin de Huerces asi 35 kilometrov pred koncom prišlo 21 cyklistov v kope. Výstup na vrchol bol ideálny na útočenie a tak sa početná skupina poriadne potrhala. Na prémii bol prvý Ivan Garcia, hneď za ním Romain Bardet, ku ktorým sa zakrátko pridali Nicolas Roche a Rui Costa. Táto skupina mala štyri kilometre pred cieľom náskok 15 sekúnd na prenasledovateľov.Medzitým dorazil pod Alto de San Martin aj pelotón a Alberto Contador si opäť nenechal ujsť šancu na útok. V najstrmšej časti vyrazil a utvoril si takmer minútový náskok na Froomea.Na čele sa na lídrov dotiahlo niekoľko ďalších cyklistov z úniku a o etapový triumf tak pobila v záverečnom špurte asi desiatka pretekárov. Ako prvý vyrazil Roche, no zozadu si na svoju šancu počkal De Gendt a pripísal si premiérový triumf na Vuelte.Contadorova snaha nakoniec žiadne cenné sekundy nepriniesla. V zjazde mal v porovnaní s pelotónom veľkú nevýhodu a keď mu ten neustále ukrajoval z náskoku, španielsky matador zvesil nohy, aby ušetril sily na sobotu a zviezol sa do cieľa s ním.Froomea môžu jeho súperi ohroziť už len v sobotu, keď je na programe posledná horská etapa. Pretekári musia na 117,5 kilometra dlhej trati z Corvera de Asturias prekonať tri vrchárske prémie - Alto de la Cobertoria (dĺžka 8,1 km, priemerný sklon 8,6%, 1. kategória), Alto del Cordal (5,7 km, 8,6%, 1.) a záverečný výstup do cieľa na legendárny Alto de L'Angliru. Dvanásť a pol kilometra dlhý kopec najvyššej kategórie má priemerný sklon 9,8 percenta, no na viacerých miestach v záverečných piatich kilometroch sa vyšplhá až nad 20 percent. V nedeľňajšej záverečnej 21. etape s cieľom v Madride sa už tradične neútočí na celkové poradie.