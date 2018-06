Vychádza kniha o slovenských krojoch, ocenil ju aj riaditeľ Lúčnice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 20. júna (TASR) - Obrazová publikácia venovaná krojom a folklóru s názvom Odetí do krásy autorky Jany Kucbeľovej a fotografa Petra Brenkusa prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autorky ju v stredu večer predstavilo vydavateľstvo Ikar. Do života ju uviedli Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva Star Production, generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner, zbormajsterka Lúčnice Elena Matušová a choreograf Ján Ďurovčík.Po prvý raz vychádza na Slovensku kniha, ktorá okrem dôstojnej prezentácie bohatého kultúrneho dedičstva prináša aj pohľad na skutočnú krásu. Krásu a farebnosť slovenských krojov, ktoré zozbierala rodáčka z detvianskych lazov Jana Kucbeľová. Jej zbierka obsahuje vzácnosti, ktoré istým spôsobom predstavujú slovenský národný poklad. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytil fotograf Peter Brenkus. V knihe okrem zaujímavých historických faktov čitateľ spozná aj príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.Kniha Odetí do krásy je encyklopedicko-zážitková publikácia prinášajúca dedičstvo našich predkov. Je plná jedinečných fotografií, predstavuje krásu slovenských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Priblíži slovenské národné dedičstvo mladým aj dospelým. Ponúka viac ako sto krojových variácií na 945 farebných fotografiách ľudovej kultúry z 19 svojráznych oblastí Slovenska.Láska ku krojom a k ľudovej kultúre sa u Jany Kucbeľovej rozvinula už v detstve, pretože vyrástla na detvianskych lazoch Krnô. V roku 1991 otvorila v Detve predajňu ľudovoumeleckých výrobkov, ktorú neskôr rozšírila o krajčírsku dielňu a výrobu krojov a liturgických textílií. Dnes šije kroje a je aj autorkou mnohých výstav, koncertov a programov počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.Fotografie v knihe sú dielom slovenského fotografa Petra Brenkusa. Jeho vášňou je fotografovanie tanca a folklóru, ktorému sa intenzívne venuje odmlada. Dlhé roky bol exkluzívnym fotografom súborov Lúčnica, SĽUK, tanečného divadla Bralen a viedenského hudobného telesa Klangforum. V roku 2000 získal v súťaži Czech Press Photo v dvoch kategóriách prvú a tretiu cenu, vydal množstvo publikácií, usporiadal viaceré výstavy v zahraničí.uviedla pre TASR Kucbeľová.dodal Marián Turner.