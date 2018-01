Východné pobrežie USA a Kanady sužujú rekordné mrazy

Muž kráča počas snehovej búrky v Atlantic City 4. januára 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 5. januára (TASR) - Rekordné mrazy zažíva východné pobrežie Spojených štátov a Kanady len deň po tom, čo tam mohutná cyklóna priniesla závaly snehu. Podľa americkej Národnej meteorologickej služby (NWS) možno očakávať, že teploty na viacerých častiach USA i Kanady klesnú až pod mínus 29 stupňov Celzia, informovala spravodajská stanica BBC.Extrémne mrazivé počasie si doposiaľ vyžiadalo až do 19 obetí na životoch v Spojených štátoch a ďalšie dve v Kanade. Na východnom pobreží zrušili ešte vo štvrtok takmer 4000 letov a v piatok vyše 1200 ďalších. V kanadskej provincii Nové Škótsko sa vplyvom silného vetra desaťtisíce ľudí ocitli bez elektriny.Po tom, ako prestane snežiť, sa na pobreží severovýchodnej časti USA očakáva ďalší pokles teplôt spôsobený prívalom studeného vzduchu zo severného pólu. Podľa NWS spôsobízima to, že teploty budú zhruba o 1-7 stupňov Celzia pod priemerom pre toto obdobie, v dôsledku čoho môžu dosiahnuť rekordne nízke hodnoty.Pocitová teplota na hore Mount Washington v americkom štáte New Hampshire, o ktorej tamojšie úrady hovoria, že zažíva, by mala v noci na sobotu dosiahnuť až mínus 70 stupňov Celzia.V meste Boston v americkom štáte Massachusetts napadlo 30 centimetrov snehu. V tamojšom prístave dosiahla hladina prílivu rekord z roku 1978, ktorý zaznamenali taktiež počas silnej víchrice. Zatopené je okolie prístavu i stanica metra v centre mesta. Starosta Bostonu Marty Walsh za tieto výkyvy počasia viní globálne otepľovanie.Silná fujavica sa v piatok prehnala aj pobrežím a strednou časťou Kanady. Varovania v súvislosti s ňou vydali pre kanadské provincie New Brunswick, Newfoundland a Labrador. Provincii Ontário zase hrozí extrémne chladné počasie a v Québecu varovali pred silným snežením, vetrom a búrkami.Kanadskú provinciu Nové Škótsko pustošil vietor s rýchlosťou dosahujúcou v nárazoch až 140 kilometrov za hodinu, pričom bez elektriny sa tam v piatok ráno miestneho času ocitlo zhruba 125.000 ľudí. Výpadky prúdu zaznamenali aj v provinciách New Brunswick a Newfoundland.