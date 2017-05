Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. mája (TASR) - Vyhliadky americkej ekonomiky sú priaznivé. Naznačil to popredný ukazovateľ jej ďalšieho vývoja, ktorý v apríli vzrástol. To signalizuje, že najväčšia svetová ekonomika by mohla v 2. štvrťroku konečne nabrať tempo po slabom výkone v prvých troch mesiacoch roka.Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Conference Board sa kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leasing Economic Index, LEI), ktorý predpovedá vývoj ekonomiky USA, v nasledujúcich šiestich mesiacoch, v apríli zvýšil medzimesačne o 0,3 % na 126,9 bodu. Analytici takýto výsledok očakávali po tom, ako v marci index vzrástol o 0,5 %.Aprílová hodnota LEI naznačuje, že slabý rast americkej ekonomiky v 1. kvartáli 2017 bol pravdepodobne len dočasný jav a jej tempo sa vracia na úroveň dlhodobého priemeru, čo sú 2 %, skonštatoval Ataman Ozyildirim, riaditeľ oddelenia podnikového výskumu v Conference Board.Svedčí o tom aj čiastkový index aktuálnych podmienok v ekonomike, ktorý sa v apríli tiež zvýšil o 0,3 % na 115,2 bodu po marcovom náraste o 0,3 % a februárovom zvýšení o 0,1 %.