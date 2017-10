Vyjadrenie Trumpa o portorických financiách viedlo k poklesu dlhopisov

Zničená a zaplavená benzínová pumpa v Humacao. Portoriko, 20. septembra 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/San Jose 5. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump komentárom k dlhu Portorika, ktoré nie je spolkovým štátom USA, spôsobil prudký prepad jeho úverovej dôveryhodnosti.Trump v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News nevylúčil, že Portoriko nebude schopné plniť svoje finančné záväzky.povedal prezident. Územie Portorika nedávno zdevastoval hurikán Maria.Kurz portorických dlhopisov so splatnosťou v roku 2025 klesol o 12 %.Šéf rozpočtu v Bielom dome Mick Mulvaney prezidentovo vyjadrenie relativizoval. "Po jeho vyjadrení sa kurz portorických dlhopisov mierne zotavil.Odpustenie časti dlhu alebo jeho nesplácanie, by poškodilo mnoho Američanov. Poradenská spoločnosť Puerto Rico Clearinghouse uviedla, že 25 % dlhopisov ostrova vlastnia veľké americké hedžové fondy. Zvyšok patrí súkromným osobám a malým finančným fondom.Portoriko sa dostalo do finančných problémov pred rokmi počas poslednej hospodárskej krízy. Veriteľom dlhuje takmer 64 miliárd eur.Washington začlenil ostrov v Karibskom mori pod svoj finančný dohľad. Ako samosprávne zahraničné územie USA sa však nemôže riadiť americkým insolventným právom. Nemôže tak ako napríklad Detroit vyhlásiť svoju platobnú neschopnosť. V istej variácii konkurzného konania však San Jose dokáže reštrukturalizovať svoje záväzky.