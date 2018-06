Vyjde reedícia albumu The Song Remains the Same od Led Zeppelin, na remaster dozeral Jimmy Page

BRATISLAVA 23. júna - Fanúšikovia a fanúšičky už nefungujúcej anglickej kapely Led Zeppelin sa môžu tešiť na reedíciu albumu The Song Remains the Same (1976), ktorý je zároveň soundtrackom rovnomenného filmu.Novinka sa dostane na trh 7. septembra na vinyle, CD, Blu-ray audio a v digitálnej forme. Jedna strana vinylovej platne bude obsahovať takmer 30-minútové prevedie skladby Dazed and Confused. Super deluxe edícia ponúkne dve CD, štyri 180-gramové platne, DVD audio, dve DVD s pôvodným filmom a množstvo bonusov. Na remaster dohliadal gitarista Jimmy Page.Muzikanti nahrali The Song Remains the Same v roku 1973 v newyorskej Madison Square Garden, no vyšiel až o tri roky neskôr. V britskom albumovom rebríčku sa dostal na prvé miesto, v americkom Billboarde 200 na druhé.

Led Zeppelin



Kapela vznikla v roku 1968 v Londýne, pričom pôvodne sa volala New Yardbirds.



Okrem Pagea ju tvorili aj spevák Robert Plant, basgitarista a klávesák John Paul Jones a bubeník John Bonham.



Status superhviezd a následne i legiend im definitívne zabezpečila mimoriadne úspešná štvrtá štúdiová nahrávka, ktorej nedali žiadny názov a zvyčajne sa označuje ako Led Zeppelin IV (1971).



Z nej pochádza aj pieseň Stairway To Heaven, ktorá je jednou z najznámejších skladieb skupiny.



Všetky štúdiovky Led Zeppelin okrem prvej, eponymnej z roku 1969 a poslednej (Coda, 1982) ovládli britský albumový rebríček a výborne sa im darilo aj v tom americkom.



Rozpad jednej z najlepšie predávaných kapiel sveta prišiel v roku 1980 so smrťou bubeníka Bonhama. Zostávajúci členovia kapely následne rozbehli sólové kariéry.



Niekoľkokrát sa však ešte stretli na pódiu, pričom za bubny sa i na zatiaľ poslednom koncerte v Londýne v roku 2007 posadil Bonhamov syn Jason.



Americký dvojtýždenník Rolling Stone ich označil za ´najtvrdšiu kapelu všetkých čias a najvýznamnejšiu kapelu 70. rokov. V roku 1995 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.





