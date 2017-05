Výluky obmedzia železničnú a cestnú dopravu na viacerých miestach

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Železničná doprava bude v nasledujúcich dňoch na niektorých miestach obmedzená. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú viacero výlukových prác v Bratislave, Nových Zámkoch, v úseku Sládkovičovo - Senec a tiež na železničnej trati medzi Michaľanmi a Slovenským Novým Mestom.bude prebiehať oprava trate v úseku Bratislava, hlavná stanica – Vinohrady. Od 8.20 h do 15.35 h tu bude traťová rýchlosť obmedzená na 30, respektíve 50 kilometrov za hodinu. "informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.budú ŽSR realizovať opravu výhybiek v železničnej stanici Nové Zámky, ktorá si vyžiada i výluku na medzistaničnom úseku Bánov – Nové Zámky. Práce budú prebiehať od 7.30 do 17.00 h. "" uviedla Pavliková.Od stredy do piatka bude pokračovať rekonštrukcia priecestia v úseku Sládkovičovo – Senec pri železničnej zastávke Pusté Úľany. Aj tu bude znížená traťová rýchlosť na 30, respektíve 50 kilometrov za hodinu, čo môže spôsobiť mierne meškanie vlakov.ŽSR opravujú i dve priecestia v tokajskej oblasti na trati medzi Michaľanmi a Slovenským Novým Mestom. Oddnes je do stredy uzavreté priecestie v obci Čerhov a vo štvrtok a piatok aj priecestie do obce Malá Tŕňa. Cestná doprava je presmerovaná po obchádzkových trasách, železničná doprava je počas výluk prevádzkovaná v dvojkoľajovom úseku obojsmerne po jednej koľaji.