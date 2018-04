Výpadovka do Martina je už bez nelegálnych reklamných pútačov

Na archívnej snímke odstraňovanie nelegálnych bilbordov v Žiline v utorok 7. novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Na archívnej snímke odstraňovanie nelegálnych bilbordov v Žiline v utorok 7. novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 11. apríla (TASR) – Mesto Žilina odstránilo v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy na výpadovke do Martina 49 bilbordov, pričom posledné z nich demontovali v marci. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej sa tak podarilo zavŕšiť snahu zamestnancov mesta vyčistiť túto cestu od nelegálnych reklamných pútačov, na ktorej pracovali od roku 2015."Cesta do Strečna je akousi prvou lastovičkou, no neostávame len pri nej. Už dnes máme vytypované ďalšie časti mesta, kde pokračujeme v boji s reklamným smogom," uviedol žilinský primátor Igor Choma.Na aprílovom zastupiteľstve plánujú podľa neho vyčleniť ďalších zhruba 20.000 eur na odstránenie čiernych stavieb. "Spílenie a odpratanie jedného bilbordu stojí približne 250 eur. Všetky náklady spojené s ich odstránením hradí mesto z vlastných finančných prostriedkov. Po vyčistení cesty do Martina pokračuje radnica v odstraňovaní reklamných pútačov pri cestách v smere do Strážova a Kysuckého Nového Mesta," vysvetlila Zigová."Vizuálny smog nie je len problémom Žiliny, s rovnakým problémom bojujú všetky samosprávy na Slovensku. Bilbordy nielenže doslova hyzdia naše prostredie, prinášajú tiež mnohé bezpečnostné riziká," upozornil Choma.Reklamné pútače podľa neho odpútavajú pozornosť vodičov a často prekážajú vo výhľade, čo býva v mnohých prípadoch príčinou dopravných nehôd. "Snahou mesta je zaviesť istú kultúru a stanoviť jasné pravidlá v umiestňovaní vonkajších reklamných plôch. Efektívnejšie odstraňovanie reklamných pútačov umožňuje legislatíva, v zmysle ktorej nemôžu byť bilbordy umiestnené v stometrovom ochrannom pásme od ciest prvej a druhej triedy. Na odpílenie bilbordu potrebuje mesto súdny príkaz," dodal žilinský primátor.