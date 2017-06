Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. júna (TASR) - Výroba áut v Spojenom kráľovstve v máji klesla, keďže automobilky upravovali svoje programy. Pripravujú sa totiž na spustenie výroby nových modelov. Oznámilo to dnes Združenie výrobcov a predajcov áut SMMT.Podľa údajov SMMT produkcia áut v Británii v máji klesla o 9,7 % na 136.119 kusov.Z toho produkcia pre domáci trh sa znížila o 12,8 % a pre zahraničný klesla o 9 %. No aj napriek tomu zostáva dopyt po exporte áut z Británie silný, tvrdí SMMT.Za prvých päť mesiacov tohto roka sa z Británie vyviezlo do zahraničia 576.556 nových vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 0,8 %.Takmer 80 % všetkých áut vyrábaných v Británii sa vyváža, pričom viac ako polovica smeruje do Európy." skonštatoval výkonný riaditeľ SMMT Mike Hawes.