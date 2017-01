Výrobca elektrozariadení Ojala v Kriváni je v konkurze,vykazuje stratu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Foto: TASR/Henrich

Kriváň 16. januára (TASR) - Fínska spoločnosť Ojala, ktorá v Kriváni v okrese Detva vyrába elektrické zariadenia, podala v uplynulých dňoch na súd návrh na konkurz. Firma už nejaký čas vykazuje stratu. Za rok 2015 to bolo 2,42 milióna eur pri tržbách takmer 10 miliónov eur.Súd rozhodol o konkurze začiatkom roka, publikovaný v Obchodnom vestníku bol 11. januára 2017.Firma je dôležitým zamestnávateľom v okrese Detva, aktuálne v nej pracuje asi 200 ľudí. Podľa starostu Kriváňa Imricha Paľka ostáva len veriť, že firmu niekto v konkurze prevezme a v závode sa bude vyrábať aj naďalej. Skončenie výroby a prepustenie pracovníkov, by totiž výrazne zvýšilo nezamestnanosť nielen v obci, ale aj v okrese.Ojala sa etablovala v priemyselnom parku v Kriváni v roku 2008. Nasťahovala sa do objektu, kde predtým pôsobil nemecký investor, ktorý doplatil na finančnú krízu. Fínsky koncern má okrem Slovenska závody aj vo Fínsku, Estónsku a Indii.