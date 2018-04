Výroky Trumpa a Macrona o Iráne viedli v utorok k poklesu akcií

Na snímke sprava americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, prvá dáma USA Melania Trumpová a prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová počas ceremoniálu 24. apríla 2018 v Bielom dome vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. apríla (TASR) - Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktoré vyslovili v utorok (24. 4.) vo Washingtone o Iráne, mali silný negatívny účinok na akciovú burzu v New Yorku. Dow Jones Industrial, jej hlavný index, uzavrel obchodovanie so stratou 1,74 % na hodnote 24.024,13 bodu. Počas dňa bol pokles indexu ešte podstatne silnejší, ale v popoludňajších hodinách sa podarilo veľkú časť straty odbúrať.Širšie koncipovaný index S&P oslabil o 1,34 % na 2634,56 bodu a technologický výberový index Nasdaq sa zosunul o 2,10 % na 6509,05 bodu.Macron oboznámil Trumpa s návrhom na nové rozhovory s Teheránom o obmedzení jeho jadrového programu, ktoré by však museli viesť k zmenám v platnej zmluve o tejto otázke.V prepracovanej zmluve by sa malo hovoriť aj o znížení vplyvu Iránu na Blízkom východe, jeho raketovom programe a zrieknutí sa atómových zbraní na dlhé obdobie. Týmito návrhmi podporil Macron Trumpove požiadavky, aby sa zrevidovala terajšia medzinárodná zmluva s Iránom. Trump vyslovil nové hrozby proti Teheránu. Povedal, žeZ americkej ekonomiky prišlo v utorok málo pozitívnych správ. Patril medzi ne prekvapujúco dobrý výsledok 1. štvrťroku telekomunikačnej spoločnosti Verizon, zmiešaného koncernu United Technologies, ktorý je výrobcom leteckých motorov Pratt & Whitney. Investorov nepotešilo hospodárenie firmy 3M, konkurenta United Technologies. Klesli aj akcie Coca-Coly napriek tomu, že jej zisk v januári až marci vzrástol. Nedarilo sa ani akciám koncernu Caterpillar, ktoré klesli o 6,20 %. Ich prepad patril v utorok v New Yorku medzi najvyšší. Najviac však oslabili akcie 3 M, o takmer 7 %.