Výšivkárke Márie Hollósy je venovaná celoslovenská súťaž vo vyšívaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cífer 30. októbra (TASR) – Oceniť nadanie slovenských žien a podporiť rozvoj vyšívania v dnešnej modernej dobe si dáva za cieľ občianske združenie (OZ) Cziffer v Cíferi a tak sa rozhodlo vyhlásiť prvý ročník súťaže vo vyšívaní o cenu Márie Hollósy. Naplánovalo ho na sobotu 18. novembra v cíferskom kultúrnom dome a prihlásiť sa naň môžu so svojimi prácami skúsené i začínajúce výšivkárky."Témou prvého ročníka je Kvet vo výšivke. Vyhlásené sú kategórie výšivka na odeve, na interiérovej textílii, z truhlice mojich predkov, detská kategória a špeciálna, venovaná práve kvetu. Porota vyhodnotí diela na základe kritérií ťažkosti práce, dokonalosť prevedenia, originalita témy a farebnosť. Predsedníčkou poroty bude Eva Cisárová-Mináriková, textilná výtvarníčka. Prihlásiť sa možno na sociálnej sieti súťaže do 16. novembra alebo priamo na mieste konania súťaže," informovala Dagmar Straková z OZ. Dodala, že v úvodnom ročníku dostanú príležitosť všetci, ktorí vyrobili alebo majú doma zaujímavé výšivky. "No pre nasledujúci ročník vyhlásime 18. novembra novú tému a výšivkárky budú mať rok na to, aby si svoje práce pripravili," dodala Straková pre TASR. Súťaž sa koná v spolupráci s obcou Cífer a za finančnej podpory Nadácie Poštovej banky. Súčasne so súťažou bude prezentácia novej publikácie Katalóg ornamentov z Cífera a na fare sprístupnená Pamätná izba sakrálnej výšivky M. Hollósy s historickými výšivkami.Cziffer sa rozhodol pomenovať súťaž po výšivkárke Márii Hollósy. Zručnú ženu, ktorá v Cíferi viedla výšivkársku školu, objavila grófka Charlotta Zichy. Zapáčili sa jej vyšívané bábiky, vystavené na pošte, a poslala ich cisárovnej Sisi. Už v roku 1892 pôsobila v Cíferi prvá škola vyšívania a kreslenia, tzv. Rajziškola. Dala základ Spolku pre domácu výrobu Izabella, ktorý založila arcikňažná Izabella Habsburská v roku 1895, jeho súčasťou bolo viacero výšivkárskych dielní v oblasti Trnavy – Cífer, Zavar, Budmerice, Dolný Lopašov.Vyšívalo sa na objednávku pre aristokraciu, liturgické textílie, ornáty, zástavy. Na jednej výšivke často pracovalo viacej žien preto, že boli špecializované na rôzne techniky. V roku 1896 bola Hollósy vyznamenaná ministrom obchodu striebornou medailou za práce vystavené na Milenárnej výstave v Budapešti. Úspech výšiviek z jej dielne vyvrcholil na svetovej výstave v Paríži v roku 1900, keď spolok pod jej vedením získal najvyššie ocenenie a ona osobne dostala striebornú medailu ako spoluúčastníčka. Výšivky z jej dielne slávili úspechy v Paríži, USA, Miláne, Liége, Petrohrade, Londýne, Ríme. K 1100. výročiu narodenia sv. Cyrila a Metoda uspela Hollósy v súťaži a vyšívala sa zástava slovenská koruhva ako dar pre baziliku vo Velehrade.