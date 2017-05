Výškovú budovu ústredia NBS otvorili pred 15 rokmi

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Jednu z dominánt slovenského hlavného mesta - budovu ústredia Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave slávnostne otvorili a odovzdali do užívania pred 15 rokmi 23. mája 2002.Budova, situovaná na ulici Imricha Karvaša 1, vysoká 111 metrov bola vtedy najvyššou stavbou na Slovensku. Stavba kontroverzne prijímaná verejnosťou získala titul Stavba roka.Vzácnych hostí privítal a slávnostný príhovor predniesol vtedajší guvernér NBS Marián Jusko, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že banka postavila túto budovu popri plnení mnohých dôležitých a náročných úloh vyplývajúcich z jej postavenia. NBS ako investor stavby financovanie nového ústredia zabezpečovala výlučne z vlastných zdrojov.Víťazný projekt verejnej súťaže autorov Ing. arch. Martina Kusého a Ing. arch. Pavla Paňáka sa začal realizovať v novembri 1996. Zhotoviteľom diela bolo Združenie H – V – Z (Hydrostav, a.s. Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, ZIPP s.r.o. Bratislava). Inžiniersku činnosť zabezpečovalo Združenie inžiniering (Keramoprojekt, a.s. Trenčín, Keraming Trenčín, Chempik, a.s. Bratislava.Základný kameň novej stavby bol položený 16. mája 1997. Pôvodný termín ukončenia bol stanovený na 15. augusta 1999. Ten sa však pre 227 nepredvídaných zmien zapracovaných počas výstavby hlavnej budovy do projektu aj v dôsledku zistenia nedostatočného statického vystuženia základovej dosky stavby o 11 mesiacov posunul.Priestory 111 metrov vysokej budovy s 33 nadzemnými podlažiami, 3 podzemnými podlažiami a úžitkovou plochou 56.492 štvorcových metrov majú kapacitu pre 1005 zamestnancov. V nižšej horizontálnej časti budovy, doplnenej atraktívnou dvoranou s vyššou zeleňou, je priestor na plnenie prevádzkových funkcií centrálnej banky. Vo výškovej časti sa nachádzajú administratívne pracoviská, konferenčná sála a výstavný priestor. Podzemný garážový systém má kapacitu 305 parkovacích miest. V objekte premáva 23 výťahov, 6 rýchlovýťahov zabezpečuje prepravu osôb v obvodovej presklenej šachte hlavnej veže. Konštrukčne je budova zhotovená z monolitického železobetónového skeletu so sústavou nosných stĺpov v kombinácii s prefabrikátmi.Z technického hľadiska možno hovoriť o inteligentnej budove. Spĺňa najvyššie nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Dvojplášťová fasáda umožňuje priame prirodzené vetranie pracovísk aj clonenie proti slnku na vonkajšej strane plášťa. Prirodzeným komponentom klimatického systému sú chladené stropy. V budove sa optimalizuje spotreba elektrickej energie použitím kogeneračnej jednotky. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené špičkovým centrálnym riadiacim systémom s konečným cieľom úspory nákladov na prevádzku.