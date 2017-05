Výskum liečby poškodenia miechy podporí takmer 4000 bežcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. mája (TASR) – Takmer 4000 účastníkov charitatívneho podujatia Wings for Life vybehne v nedeľu 7. mája o 13. hodine v Bratislave. Budú súčasťou celosvetového štvrtého ročníka behu, ktorý sa v rovnakom čase koná vo vyše 30 krajinách s rovnakou myšlienkou bežať pre tých, ktorí behať nemôžu. Celý výťažok z registračného poplatku pôjde neziskovej nadácii Wings for Life na výskum liečby poranení miechy." s úsmevom pre TASR povedal riaditeľ behu Marcel Matanin.Ako maratónec si je vedomý, že je to nedostižná vzdialenosť. Veď mužský celosvetový víťaz Talian Giorgio Calcaterra vlani dosiahol v Miláne 88,44 km, čím vytvoril nový rekord podujatia.Aj v Bratislave bude hromadný štart a pol hodiny po ňom vyjde na trať stíhacie auto Catcher Car, ktoré bude opäť viesť motocyklový pretekár Ivan Jakeš rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu, neskôr trochu zrýchli a koho dostihne, ten skončil. Čiže bežci majú rovnaký cieľ a každý sa snaží byť čo najdlhšie pred týmto autom." zdôvodnil zahraničnú účasť Gabriel Švajda.