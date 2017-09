Výsledky prieskumov naznačujú rastúce volebné preferencie AfD

Líderka pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová ukazuje palcom po uzatvorení volebných miestností v troch spolkových krajinách v Berlíne 13. marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 22. septembra (TASR) - Dva dni pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Nemecku zverejnili dnes v krajine výsledky dvoch ďalších prieskumov verejnej mienky, ktoré zhodne naznačujú zvyšujúce sa preferencie euroskeptickej, pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD).V prieskumoch, ktoré pripravili inštitút Forsa pre týždenník Stern a televízny kanál RTL, respektíve inštitút Insa pre najčítanejší nemecký denník Bild, obsadila AfD zhodne tretiu priečku so ziskom 11, respektíve 13 percent.Výsledky prieskumu Forsa predpovedajú pre strany únie CDU/CSU prvenstvo so ziskom 36 percent hlasov pred sociálnymi demokratmi z SPD so ziskom 22 percent.Podľa výsledkov prieskumu Insa by strany únie mali získať 34 percent a SPD 21 percent hlasov.Za AfD patrí štvrtá priečka strane Ľavica, ktorú by podľa prieskumu Forsa volilo 9,5 percenta voličov, kým podľa prieskumu Insa 11 percent.Liberáli z FDP by podľa prieskumu Forsa mali získať rovnako 9,5 percenta hlasov, podľa Insa by sa mali tešiť zo zisku deviatich percent.Zeleným predpovedajú výsledky prieskumov Forsa a Insa sedem, respektíve osem percent hlasov.