Výstavba nájomných sociálnych bytov vo Viedni tento rok vzrastie

Viedeň 22. januára (TASR) - V rakúskom hlavnom meste tento rok zosilnie výstavba sociálnych bytov s úsilím zachovať aj ich prístupné nájomné. Zvýšenie ich výstavby je výsledkom rastu počtu obyvateľov. Nový šéf spoločnosti Sozialbau AG Josef Ostermayer sa sústredí na výstavbu kvalitných nájomných bytov. Tento rok by sa ich malo vo Viedni dokončiť asi 2200, čo by bol historický rekord.Veľkou výzvou pre organizátorov výstavby sociálnych bytov sa stávajú ceny pozemkov. Vo Viedni je vďaka angažovanej politike člena mestskej rady Michaela Ludwiga limit na štvorcový meter plus/mínus 300 eur, v Salzburgu až 700 eur.V súčasnosti zostáva stavebná činnosť v krajine veľmi silná. Pri limitovaných kapacitách stavebných firiem sa ich ceny dvíhajú.Ostermayer vo svojom päťročnom funkčnom období predpokladá, že sa záujem o sociálne byty napriek zvýšeniu tempa ich budovania nezníži. Do začiatku leta minulého roku bolo na zoznamoch čakateľov na ne 86.500. Niektorí by sa v nich mohli nachádzať viackrát, ale to nie je podstatné.Ostermayer je proti určovaniu nájomného podľa príjmu ich obyvateľov. Takéto opatrenie by bolo nesociálne. Postihlo by výkonnejších ľudí len preto, že dosiahli lepšiu kariéru, alebo preto, že odpracovali viac nadčasov. A to by vytváralo v sociálnej oblasti chaos. Taký postup by sa podľa neho dal možno ťažko obhájiť aj z právneho hľadiska.