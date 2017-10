Vystúpenie len 27-ročného Bécauda vyvolalo v Olympii šialenstvo

V roku 1927 sa narodil francúzsky šansoniér a hudobný skladateľ GILBERT BÉCAUD. Zomrel 18.12.2001. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toulon/ Bratislava 24. októbra (TASR) - Francúzsky šansoniér, spevák, hudobný skladateľ a herec Gilbert Bécaud si svojimi energickými vystúpeniami a silnými textami piesní s ľahkosťou podmanil publikum. Skladba Et maitenant zaznamenala obrovský úspech aj v anglickej verzii a pod názvom What now my love ju interpretovalo asi 150 umelcov, vrátane hviezd hudobného sveta Franka Sinatru a Barbry Streisandovej. V utorok 24. októbra uplynie 90 rokov od jeho narodenia.Gilbert Bécaud, vlastným menom François Gilbert Léopold Silly sa narodil 24. októbra 1927 vo francúzskom meste Toulon.Popri štúdiu na konzervatóriu vo francúzskom Nice si privyrábal hrou na klavír v baroch. Dva roky sprevádzal na klavíri speváka Jacquesa Pillsa, neskoršieho manžela Édith Piaf, s ktorou ho zoznámil. Pre legendárnu speváčku zložil pieseň, ktorá ho preslávila aj ako skladateľa.Jeho umelecký život bol spojený najmä s legendárnou parížskou Olympiou, kde sa v roku 1954 stal zo dňa na deň hviezdou. Šéf a majiteľ Olympie Bruno Coquatrix riskoval, keď na otvorenie svojej hudobnej scény pozval speváka známejšieho skôr v Amerike ako vo Francúzsku. Bécaud však nesklamal. Vo svojich 27 rokoch sa prvýkrát predstavil v samostatnom recitáli. Vystúpenie spôsobilo doslova masové šialenstvo, ktoré malo za následok 439 zničených kresiel a vyžiadalo si hospitalizáciu ôsmich vážne zranených.Popularita priniesla spevákovi aj úlohy vo filmovom priemysle. Objavil sa napríklad v snímke(Krajina odkiaľ prichádzam, 1956).Šansoniér sa rád a často venoval charitatívnym koncertom. V 60. rokoch minulého storočia usporiadal dobročinný koncert v Belgicku. Výťažok bol veľkolepý a postavili z neho domov pre handicapované deti.Ďalší míľnik v spevákovej kariére nastal v roku 1962, kedy mala premiéru jeho operné dielo Opéra d'Aran (Opera z Aranu) v známom parížskom Elyzejskom paláci, práve v deň Bécaudových 35. narodenín. Opera vypredala sálu paláca až stokrát.Bécaud zložil a interpretoval asi 400 piesní. Základ jeho repertoáru tvorili sentimentálne skladby, napríklad Nathalie, Je reviens te chercher, Quand il est mort le poete a mnoho ďalších.Okrem Francúzska vystupoval šansoniér často v zahraničí. V časoch najväčšej slávy absolvoval až 250 koncertov ročne.Ostatný album s názvom Faut faire avec vydal v roku 1999, rok po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu ústnej dutiny.Bécaud bol dvakrát ženatý a stal sa otcom piatich detí. Jeho partnerkou bola aj filmová diva Brigitte Bardotová.Kráľ šansónu, ako ho často oslovovali, Gilbert Bécaud zomrel krátko pred Vianocami 18. decembra 2001 vo francúzskom Paríži.