Výtržnosti divákov ukončili istanbulské derby, Günesovi šili hlavu

Tréner Besiktasu Senol Günes si drží vrecúško s ľadom na hlave po tom, čo ho zasiahol predmet do hlavy počas odvetného semifinálového duelu Tureckého pohára vo futbale medzi Fenerbahce a Besiktasom 19. apríla 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 20. apríla (TASR) - Odvetný semifinálový duel Tureckého pohára vo futbale medzi Fenerbahce a Besiktasom vo štvrtok nedohrali. Rozhodca po necelej hodine hry za stavu 0:0 najskôr istanbulské derby prerušil a neskôr predčasne ukončil pre výtržnosti divákov na tribúnach. V domácom drese nastúpil aj slovenský obranca Martin Škrtel.Hráči Besiktasu odišli v druhom polčase do kabín po tom, čo predmet z hľadiska zranil na hlave ich trénera Senola Günesa. Už predtým pri zahrávaní rohového kopu zasiahol zväzok kľúčov hráča hostí Ricarda Quaresmu. Iskrilo sa už v prvom dueli (2:2), v ktorom museli po červených kartách predčasne opustiť ihrisko traja hráči. V odvete bol už v 30. minúte vylúčený Pepe z Besiktasu.vyjadril názor prezident Besiktasu Fikret Orman. Polícia podľa posledných správ predviedla na vypočutie 15 fanúšikov Fenerbahce.Kormidelníka hosťujúceho tímu a bývalého kouča tureckej reprezentácie Senola Günesa museli previezť do nemocnice, kde mu zašili rozbitú hlavu.uviedol pre turecké médiá lekár Besiktasu Yunus Aydin.Turecká futbalová federácia rozhodne, či sa zápas bude opakovať, alebo ho kontumačne 3:0 vyhrá Besiktas. Do finále pohára, ktoré sa uskutoční 9. mája, sa už prebojoval Akhisarspor.