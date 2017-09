Vyvrcholila predvolebná kampaň najsilnejších politických strán

Na snímke Horst Seehofer a Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov/Berlín 22. septembra (TASR) - Jednotu demonštrovali dnes večer v Mníchove predsedovia oboch strán únie CDU/CSU, Angela Merkelová a Horst Seehofer, pri vyvrcholení volebnej kampane Kresťanskosociálnej únie (CSU).Politiku CSU v Bavorsku opakovane ocenila predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU), úradujúca spolková kancelárka a favoritka nedeľňajších parlamentných volieb Angela Merkelová.Tak ona, ako aj hostiteľ, predseda bavorskej krajinskej vlády a líder CSU Horst Seehofer pre dnešný večer zabudli na spory okolo pevne stanovenej hornej hranice pre počet Nemeckom prijatých utečencov (200.000 ročne), ktorú dôrazne požaduje CSU a dôrazne odmieta súčasná a zrejme i budúca nemecká kancelárka.Merkelová na margo utečeneckej krízy z roku 2015 iba poznamenala, že to bolo vtedy, to sa nesmie, nemôže a ani nebude opakovať. Z vtedajších udalostí sme sa poučili, dodala.Kancelárka využila príležitosť, aby varovala i svojich stúpencov pred priveľkým pocitom istého víťazstva a pripomenula, že experimenty si krajina nemôže dovoliť. My si nemôžeme dovoliť darovať ani jediný hlas, zdôraznila.Ľavicoví i pravicoví odporcovia strán únie sprevádzali míting na jednom z mníchovských námestí hlasitým piskotom a nevľúdnymi sloganmi.V Berlíne oficiálne vyvrcholila predvolebná kampaň Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) za účasti jej volebného lídra Martina Schulza.vyhlásil v metropole krajiny bývalý predseda európskeho parlamentu a vyzývateľ Angely Merkelovej, ktorého šance na úspech sa dnes už pohybujú iba v teoretickej rovine.Schulz kritizoval, že žene na čele krajiny neprekáža, že ženy sú v krajine platené horšie ako muži.Volebný líder SPD odkázal i do tábora pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá sa už po nedeli a historickom vstupe do Spolkového snemu (Bundestagu) môže stať tretím najsilnejším politickým subjektom, aby sa pripravila, pretože ju sociálni demokrati vnímajú ako nepriateľa.Sociálni demokrati bojovali za presvedčenie, za spravodlivú krajinu, za solidárnu Európu, pripomenul rečník a dodal, že on osobne nebojuje samoúčelne, za čísla, ani pre prieskumy verejnej mienky.V Nemecku pokračovali dnes vo volebnej kampani i vedúci predstavitelia ďalších politických zoskupení s reálnymi šancami na vstup do parlamentu, tamojší zelení, strana Ľavica či AfD alebo liberáli z FDP.V sobotu sa volební lídri strán pokúsia naposledy mobilizovať ešte nerozhodnutých voličov. Líderka CDU, kancelárka Merkelová zavíta do svojho volebného obvodu v Meklenbursku-Predpomoransku, jej vyzývateľ z SPD Martin Schulz zamieri do západonemeckého Aachenu, v Düsseldorfe sa pokúsi voličov osloviť predseda FDP Christian Lindner a v Rostocku kandidát strany Ľavica Dietmar Bartsch. Volební lídri zelených Kathrin Göringová-Eckardtová a Cem Özdemir budú pokračovať v 42-hodinovom maratóne cez všetkých 16 spolkových krajín. Vedenie AfD usporiada v sobotu v Berlíne tlačovú konferenciu.