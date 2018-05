VZÁCNY NÁLEZ: Pri kostole v Šamoríne našli karner z 12. storočia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Peter Kollár Foto: TASR Peter Kollár

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín/Trnava 17. mája (TASR) – Mimoriadny a nečakaný objav urobili archeológovia v Šamoríne. Pri románskom kostole, ktorý slúži Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (RKCS), našli v tesnej blízkosti pod asi metrovou vrstvou zeminy pozostatky kostnice z 12. až 13. storočia. Nález miesta na ukladanie kostrových pozostatkov tohto typu je vzácny, na Slovensku je nateraz z tohto obdobia známych iba niekoľko.Karner bol, ako informoval TASR archeológ Peter Nagy z Archeologického múzea v Bratislave, pravdepodobne zasvätený v čase svojho vzniku sv. Mikulášovi. V podzemnej časti do približne trojmetrovej hĺbky ukladali kosti zo zaniknutých hrobov, keď už cintorín okolo kostola kapacitne nestačil a boli potrebné nové hroby. Vo vrchnej časti bola zádušná kaplnka. Priemer kruhovej stavby je podľa jeho slov šesť až sedem metrov.uviedol Nagy.Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia. V susedstve stavby sa našli pozostatky relatívne mohutnej tehlovej architektúry neznámej funkcie datovanej do vrcholného, respektíve neskorého stredoveku.konštatoval archeológ Krajského pamiatkového úradu v Trnave Peter Grznár. Podobné murované stavby sú známe z územia Bratislavy, Trnavy, Banskej Štiavnice či Kremnice. Nález tak podľa Grznára poukazuje na dôležitosť stredovekého Šamorína v rámci miest bývalého Uhorska.Predstihový archeologický výskum si objednal šamorínsky cirkevný zbor RKCS, nakoľko na pozemku mal zámer postaviť materskú školu a jasle. Či pri tomto úmysle zostane aj po tomto náleze, nevedel generálny správca cirkvi István Bucsuházy nateraz uviesť.uviedol pre TASR.Podľa Grznára sú kostnice vhodnými architektúrami na prezentáciu originálnych dochovaných stredovekých interiérov. V súčasnosti sa po podobnom náleze pripravuje prezentácia karnera v Trnave. V prípade Šamorína by išlo o vzácnu kombináciu s románskym kostolom, ktorý je považovaný za najvzácnejšiu historickú pamiatku v meste so zachovanou stredovekou výtvarnou výzdobou a niekoľkými stredovekými stavebnými etapami. Patrí podľa výsledkov výskumu medzi najstaršie stavby na Žitnom ostrove a je nositeľom ceny Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla na Slovensku (ICOMOS) za obnovu.